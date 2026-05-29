Horóscopo de hoy para Géminis del 29 mayo de 2026

Será fundamental cuidar tu alimentación, incorporando nutrientes que fortalezcan tu organismo. También deberás atender tu mundo emocional para evitar repercusiones en tu salud. Dejar atrás preocupaciones pasadas te permitirá recuperar energía para nuevos desafíos cotidianos.

Horóscopo de amor para Géminis La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Géminis Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.