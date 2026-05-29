Horóscopo de hoy para Leo del 29 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy tu ambición será poderosa: no solo buscarás triunfar personalmente, sino también elevar el bienestar y la posición de tu entorno familiar. Recuerda que tu linaje es una fuente de fortaleza, y que el apoyo de tus mayores puede impulsarte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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