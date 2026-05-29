Horóscopo de hoy para Leo del 29 mayo de 2026

Hoy tu ambición será poderosa: no solo buscarás triunfar personalmente, sino también elevar el bienestar y la posición de tu entorno familiar. Recuerda que tu linaje es una fuente de fortaleza, y que el apoyo de tus mayores puede impulsarte.

Horóscopo de amor para Leo Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Leo Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.