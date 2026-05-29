Horóscopo de hoy para Libra del 29 mayo de 2026

Podrían activarse temas de herencias, regalos o apoyos financieros que representen ventajas para ti. Un negocio podría recibir respaldo valioso, favoreciendo tu economía. Además, contarás con asesoramiento comercial competente que será importante aprovechar en este período decisivo.

Horóscopo de amor para Libra Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Libra Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.