Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Últimamente tu agenda está colmada de actividades, y el esfuerzo constante podría comenzar a generar desgaste. Por eso, será importante concederte momentos de soledad, reducir exigencias innecesarias y resguardarte del ritmo cotidiano para recuperar energía y potencia interior.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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