Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 mayo de 2026

Últimamente tu agenda está colmada de actividades, y el esfuerzo constante podría comenzar a generar desgaste. Por eso, será importante concederte momentos de soledad, reducir exigencias innecesarias y resguardarte del ritmo cotidiano para recuperar energía y potencia interior.

Horóscopo de amor para Sagitario Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.