Horóscopo de hoy para Tauro del 29 mayo de 2026

Tendrás la oportunidad de expresar tus verdaderas intenciones y propiciar un intercambio profundo con tu pareja. Una actitud más proactiva estimulará el interés mutuo. Evita juegos de poder. Si estás soltero, podrías conocer a alguien magnético que despertará intensamente tu deseo.

Horóscopo de amor para Tauro Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Tauro Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.