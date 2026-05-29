Horóscopo de hoy para Virgo del 29 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Conocerás personas, favoreciendo intercambios interesantes y nuevas perspectivas. Será un momento para debatir, aprender y analizar distintas realidades, pero evita discusiones ideológicas. Aprovecha esta energía para impulsar estudios o proyectos intelectuales con una mirada más estratégica.

Horóscopo de amor para Virgo

Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Virgo

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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