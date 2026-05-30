Exdirector de policía de Sinaloa niega haberse entregado a EE.UU. tras serie de rumores

El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, difundió un video en el que desmintió los rumores sobre una presunta entrega a autoridades de Estados Unidos.

Previamente, diversos medios mexicanos reportaron la presunta entrega del exmando policial durante las últimas horas, señalando que Almanza forma parte del grupo de exservidores públicos acusados por autoridades estadounidenses de brindar protección institucional a integrantes de la organización criminal encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Buenos días, buenos días, feliz sábado. Aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio”, se le escucha decir en un video, en el que el exfuncionario se identifica como originario de Culiacán y rechaza las versiones difundidas en medios.

“Fui objeto de mucha desacreditación. Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando otros medios, no estoy de acuerdo. Los invito a que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación. ¡Feliz sábado!”, agregó.

?#ÚLTIMAHORA desde el jardín Botánico en #Culiacán, Sinaloa, lanza video Marco Antonio Almanza Avilés, para informar que NO se entregó a autoridades de #EstadosUnidos pic.twitter.com/yxmIjmoXRC — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 30, 2026

De acuerdo con los señalamientos de EE.UU., Almanza Avilés es investigado por supuestamente utilizar su posición dentro de la Policía de Investigación para favorecer las operaciones de Los Chapitos, facilitar el traslado de drogas y actuar contra grupos rivales, además de recibir presuntos sobornos a cambio de protección.

Almanza dirigió la Policía de Investigación de Sinaloa entre 2017 y 2022 y su nombre apareció entre los funcionarios mencionados en las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses contra una red de presunta colaboración entre integrantes del gobierno sinaloense y el grupo criminal.

El caso ocurre en medio de una creciente presión judicial por parte de Estados Unidos sobre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En semanas recientes, varios de los involucrados han comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras otros han optado por entregarse a la justicia estadounidense para enfrentar las acusaciones en su contra.

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