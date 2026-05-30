Heidi Klum comparte cómo la menopausia cambió su cuerpo y su rutina

A solo unas semanas de ser el blanco de críticas por su físico tras su aparición en la Met Gala y el Festival de Cine de Cannes, la modelo Heidi Klum ha decidido no quedarse callada y utilizar su plataforma para dar visibilidad a un tema sobre el que muy pocas mujeres en edad adulta se atreven a hablar: la menopausia.

El tema fue abordado por la alemana durante su participación en el documental “On & Off the Catwalk”, asegurando que prefiere enfocarse en educar al respecto y no seguir contribuyendo a que se le considere un tema tabú.

De manera directa, Heidi Klum se pronunció sobre los comentarios negativos que recibió por mostrarse “con unos kilos de más”. Contrario a sentirse ofendida, apuntó a que este cambio es resultado del proceso biológico que atraviesa.

“Muchos dicen que estoy demasiado gorda, demasiado delgada o embarazada, pero no estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia”, explicó la jurado de America’s Got Talent. “Creo que es importante que intercambiemos ideas entre nosotros y eliminemos tabúes de estos temas”.

Además de los cambios físicos que ha experimentado como resultado de la menopausia, la también conductora afirmó que los cambios de temperatura corporales no son cosa fácil de lidiar. “De repente, siempre tenía calor y antes sentía que siempre me congelaba. Cuando veo a gente con suéteres y chaquetas pienso que me moriría si tuviera que llevarlo puesto”, añadió.

Por su fuera poco, el insomnio y los cambios emocionales repentinos se han vuelto pan de cada día para ella: “Antes dormía profundamente. Ahora estoy constantemente despierta”, lamentó ante los micrófonos.

Pese a que atravesar estos cambios no es tarea sencilla, Heidi Klum prefiere enfocarse en encontrar maneras de sobrellevar su nueva realidad. Según su testimonio, el apoyo de la familia y sus seres queridos ha sido fundamental en este proceso.

Una de las personas que se ha mantenido firme a su lado es su esposo Tom Kaulitz, integrante de Tokio Hotel. En declaraciones recientes, la famosa admitió que gracias a su apoyo ha aprendido a aceptar el paso del tiempo con mayor naturalidad: “El cuerpo cambia”, comentó.

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