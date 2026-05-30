Horóscopo de hoy para Libra del 30 mayo de 2026

Los asuntos económicos cobrarán protagonismo, impulsándote a organizar tus recursos a largo plazo. Conocer tu presupuesto será clave para administrar tus posibilidades. Tu profesión será fuente central de ingresos, y podría surgir un beneficio extra proveniente de una figura influyente.

Horóscopo de amor para Libra Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Libra Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.