La Guardia Costera incautó una embarcación con millonario cargamento de cocaína en Florida

Una operación federal interceptó una embarcación de contrabando que transportaba cocaína valorada en aproximadamente 6.7 millones de dólares frente a la costa de Key Biscayne.

Según un comunicado oficial, una tripulación de la Guardia Costera de la Estación de Miami Beach colaboró ??con unidades de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como con oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, para localizar y detener la embarcación sospechosa de contrabando de drogas.

La incautación tuvo lugar a tan solo una milla al este de Cabo Florida. Al abordar la embarcación, los equipos descubrieron aproximadamente 408 kilogramos de contrabando.

Los narcóticos y tres presuntos contrabandistas fueron entregados a agentes federales de la División de Miami de la DEA, quienes se hicieron cargo de la custodia y de la investigación criminal en curso.

A @USCG Station Mia Beach#LE crew, alongside @CBPAMO & @DFOFlorida officers, seized 900 Ibs. of cocaine worth an est. $6.7M from a suspected drug smuggling vessel off Cape Florida, Sun.



This amount has the potential to kill more than 300K Americans.

?: https://t.co/fI6YxEwLuE pic.twitter.com/LrZb18z7yF — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) May 29, 2026

“La Guardia Costera y nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley permanecen vigilantes en nuestros esfuerzos conjuntos para mantener seguras nuestras fronteras marítimas, impidiendo que los narcóticos ilícitos lleguen a nuestras comunidades”, declaró el teniente Matthew Ross, comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach.

“Me siento sumamente orgulloso del profesionalismo de nuestros equipos de seguridad y de nuestra continua colaboración con nuestros socios para salvaguardar la vida de los estadounidenses”, añadió.

Si bien los residentes de Key Biscayne están acostumbrados a ver embarcaciones de la Guardia Costera y de la CBP patrullando el horizonte, esta incautación multimillonaria sirve como recordatorio de la defensa de primera línea que opera diariamente justo más allá del faro de Cabo Florida.

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