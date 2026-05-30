Lucas Zelarayán, ex Tigres, se desorientó en pleno partido en Argentina

La clasificación de Belgrano de Córdoba a los octavos de final de la Copa Argentina quedó en segundo plano durante varios minutos debido a una situación que generó preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Lucas Zelarayán, capitán del conjunto cordobés y exjugador de Tigres en la Liga MX, sufrió una descompensación mientras se disputaba el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El episodio ocurrió durante la segunda mitad del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. Las cámaras de televisión captaron al mediocampista de 33 años con evidentes señales de malestar físico poco después del segundo gol del equipo jujeño. Sus compañeros se acercaron de inmediato para asistirlo al notar que presentaba síntomas compatibles con mareo o desorientación.

Zelarayán terminó tendido sobre el césped y recibió atención médica en el terreno de juego. Mientras era asistido, Nicolás “Uvita” Fernández le retiró la cinta de capitán. El futbolista fue trasladado en el carrito auxiliar y la ambulancia ingresó al campo como medida preventiva. Pese a la preocupación inicial, el jugador abandonó la zona de juego caminando por sus propios medios rumbo al vestuario.

El volante había ingresado al minuto 66 en sustitución de Adrián Sánchez. Su participación concluyó doce minutos después, cuando fue reemplazado por Julián Mavilla.

El diagnóstico inicial y la explicación del futbolista

Poco después de la escena que encendió las alarmas, la periodista Mariana Lamas informó desde el estadio que Zelarayán se encontraba consciente y estable en el vestuario. Según el primer reporte médico difundido por el club, el futbolista presentó una “desorientación temporal”.

Tras finalizar el partido, el propio jugador ofreció detalles sobre lo ocurrido y buscó llevar tranquilidad a los seguidores de Belgrano y a sus familiares.

“Quería llevar tranquilidad a toda la gente de Belgrano, a toda mi familia. Ya estuve hablando con el doctor. Me atendieron, les agradezco mucho. Tenía la glucosa baja, fue una semana difícil. Fueron días de mucho festejo”, expresó, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario La Voz de Córdoba.

El mediocampista explicó que ya había atravesado una situación similar anteriormente y que se había sometido a diversos controles médicos.

“No soy de consumir mucha glucosa, se me bajó el azúcar. Más que nada fue eso. Me había pasado el año pasado en mi casa, con mi señora. También tuve que correr al médico con una descompensación. Ya me había pasado. Hice un montón de estudios con los médicos del club y el sanatorio”, señaló.

Zelarayán añadió que continuará realizándose estudios complementarios durante la semana para descartar cualquier inconveniente mayor.

“Es una lástima para mí. Había vivido una semana soñada y quería terminarla bien. Me pone un poco triste. No me gustó lo que pasó. La preocupación de mi familia y toda la gente de Belgrano. Ahora me vuelvo con el plantel”, comentó.

Mientras tanto, el partido siguió su curso. El conjunto cordobés se impuso 4-2 con una destacada actuación del arquero Thiago Cardozo, quien detuvo dos disparos. En la siguiente ronda, Belgrano enfrentará al vencedor de la serie entre Racing y Defensa y Justicia.

Sigue leyendo:

· Luis Enrique histórico: iguala Champions de Guardiola y Zidane

· Messi y 16 campeones mundiales más en la lista de Argentina

· “Siento que estoy en un sueño”: Luis Enrique tras ganar el bicampeonato de la Champions League