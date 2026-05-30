“Siento que estoy en un sueño”: Luis Enrique tras ganar el bicampeonato de la Champions League

La euforia invadió a Luis Enrique después de que el Paris Saint-Germain (PSG) conquistara este sábado su segunda UEFA Champions League consecutiva. Tras una final intensa frente al Arsenal que se definió en la tanda de penaltis, el técnico español reconoció que vive uno de los momentos más especiales de su carrera.

El entrenador asturiano compareció ante los medios visiblemente satisfecho por una nueva conquista europea y destacó tanto el esfuerzo de sus jugadores como la dificultad del encuentro disputado en Budapest.

Luis Enrique: “Siento que estoy en un sueño”

Después de levantar un nuevo trofeo continental con el conjunto parisino, Luis Enrique no ocultó su emoción al analizar lo conseguido por su equipo.

“Los sentimientos ahora sólo pueden ser positivos. Siento que estoy en un sueño, estoy contento”, afirmó el técnico asturiano ante la prensa después de la final.

El estratega español valoró especialmente la exigencia que representó enfrentarse a uno de los clubes más competitivos del futbol europeo.

El técnico del PSG reconoce el nivel del Arsenal

Durante su análisis del partido, el entrenador del PSG elogió el rendimiento del Arsenal y destacó algunas de las fortalezas del conjunto inglés.

“Ha sido un partido muy duro, de mucho sufrimiento”, opinó el entrenador gijonés, que destacó que su rival “en balones parados es uno de los equipos más fuertes”.

Asimismo, calificó la final como un duelo de máxima exigencia.

Sobre el partido, opinó que éste fue de “un altísimo nivel” y añadió que la victoria “ha sido increíble; muy difícil de conseguir”.

El PSG mostró carácter en los momentos decisivos

Más allá del resultado, Luis Enrique resaltó la personalidad mostrada por sus jugadores durante una final que exigió máxima concentración hasta el último instante.

Al felicitar a toda la plantilla, el técnico recordó que el grupo respondió cuando más lo necesitaba.

“Hoy demostramos que si incluso el rival es muy, muy duro, que sabemos resistir hasta le último minuto”, enfatizó.

El entrenador, que también conquistó la Champions League al frente del Barcelona, destacó la capacidad competitiva de un equipo que volvió a responder bajo presión.

La tanda de penaltis y el análisis de la temporada

La definición desde los once pasos terminó inclinando la balanza a favor del PSG, una situación que Luis Enrique aseguró haber vivido con serenidad desde el banquillo.

Sobre la tanda de penaltis el técnico gijonés aseguró que la ha visto “con tranquilidad” y en este mismo contexto subrayó que el París Saint-Germain ha merecido la victoria final.

“Lo hemos merecido si valoro toda la temporada”, recalcó.

¿Qué sigue para el PSG tras ganar la Champions?

Aunque el conjunto parisino acaba de conquistar Europa una vez más, el entrenador dejó claro que el trabajo no se detendrá y que el club continuará buscando nuevos objetivos.

Al ser interrogado sobre el futuro adelantó que él y el equipo seguirán “esta misma línea” y que “está claro que hay objetivos”.

“Vamos a analizar. No hay prisa. Tenemos una plantilla hermosa”, dijo y volvió a afirmar que todos están muy felices: “es momento para festejar”.

“Tenemos tiempo, ahora es tiempo de las vacaciones. La mayoría de los jugadores irán son sus selecciones y nosotros aprovecharemos el verano”, dijo el entrenador gijonés.

PSG vence al Arsenal y se corona bicampeón de Europa

El PSG se proclamó campeón de la Champions League por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal en la final disputada en el Puskás Aréna de Budapest ante más de 61 mil aficionados.

El encuentro terminó igualado 1-1 después de la prórroga gracias a los goles de Kai Havertz, al minuto 6, y de Ousmane Dembélé, quien empató desde el punto penal al 66.

Finalmente, la definición se trasladó a los penaltis, donde el conjunto dirigido por Luis Enrique se impuso por 4-3 después del fallo del brasileño Gabriel Magalhães en el décimo lanzamiento, asegurando así una nueva corona continental para el club francés.

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