Nicolas Cage reveló por qué Christopher Nolan no quiere trabajar con él

Nicolas Cage ha dejado una huella imborrable en Hollywood gracias a su versatilidad y particular estilo de actuación. Sin embargo, su carrera pudo haber tomado rumbos muy distintos.

En una reciente entrevista con The New York Times, el actor de 62 años reveló el motivo por el cual directores de la primera línea de la industria, especialmente Christopher Nolan, han dejado de buscarlo para sus proyectos.

Según explicó el protagonista de “Spider-Noir”, todo se reduce a un tema de orgullo herido. “A la mayoría de ellos se les lastiman sus sentimientos y no te vuelven a llamar. Me ha pasado un millón de veces”, admitió Cage con franqueza.

El distanciamiento con Nolan comenzó cuando Cage rechazó un papel en el thriller psicológico “Insomnia” (2002), una de las primeras producciones importantes del director tras el éxito de “Memento”, y que terminó contando con las actuaciones de Al Pacino y Robin Williams. Desde que declinó esa oferta, el director de “Oppenheimer” cortó toda comunicación con él.

Esta “lista negra” no es exclusiva de Nolan. El actor reveló que ha vivido situaciones idénticas con figuras de la talla de Woody Allen y Paul Thomas Anderson, quienes también dejaron de contactarlo tras recibir una respuesta negativa en las etapas iniciales de sus respectivas carreras.

Como contraparte, Cage elogió a David O. Russell, calificándolo como el único cineasta con “mucha clase” que volvió a llamarlo tras un rechazo previo. Gracias a ese gesto, Cage protagonizará la próxima película biográfica del director, “Madden”, que se estrenará a finales de este año.

Seguir leyendo:

· “The Odyssey” reveló nuevo tráiler y fecha de estreno

· Dioses, batallas míticas y drama en el nuevo tráiler de “The Odyssey” de Christopher Nolan

· Christopher Nolan recibirá el título de caballero británico