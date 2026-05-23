Nicolas Cage rechazó el papel de Green Goblin en “Spider-Man” por temor a ser encasillado como actor

De cara al próximo estreno de su serie en Prime Video, “Spider-Noir”, Nicolas Cage hizo un repaso sobre su carrera en Hollywood y confesó que su conexión con el famoso superhéroe podría haberse originado desde hace más de dos décadas con la interpretación de ‘Green Goblin’. Sin embargo, prefirió declinar la oferta y forjar su camino como actor alejado de esta franquicia.

De acuerdo con el testimonio del histrión, en 2002 sostuvo pláticas con el director Sam Raimi sobre la posibilidad de interpretar al ‘Duende Verde’, villano de la cinta protagonizada por Tobey Maguire.

Pese a su admiración por el cineasta, Nicolas Cage optó por rechazar la oferta para poder unirse al reparto de “El ladrón de orquídeas”, en la cual compartió créditos con Meryl Streep, Chris Cooper y Tilda Swinton.

“Para mí, esa fue la decisión correcta en ese momento”, declaró el artista de 62 años a los micrófonos de la revista People durante la premiere de “Spider-Noir” en Nueva York.

Cage explicó que su decisión estuvo basada en su deseo de no verse “atado” a un rol por el resto de su vida, algo que consideraba probable debido al alcance de la historia de “Spider-Man”.

“He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambos. Creo que ambos son partes importantes del cine. No querría quedar atrapado haciendo una sola cosa”, añadió el ganador del premio Oscar en 1996.

Su negativa a participar en el filme de Raimi terminó dando pie a la suma del talento de Willem Dafoe en el papel de “Norman Osborn” (Green Globin), cuya interpretación se convirtió en una de sus actuaciones como villano más queridas por el público en una cinta de superhéroes.

Tan es así que Dafoe no solo dio vida al famoso duende en 2002 y 2007 con Tobey Maguire como su contraparte, sino también en 2021 a través de la cinta de Marvel, “Spider-man: No way home”, de la saga encabezada por Tom Holland.

Por su parte, Nicolas Cage se ha forjado un lugar en el universo de Spider-Man veinte años después de su rechazo. Esto por medio de la producción “Spider-Noir”, una serie de acción que llegará a las pantallas de Prime Video este 27 de mayo.

Según el gigante del entretenimiento, la serie está dirigida por Harry Bradbeer y presenta la historia de “Ben Reilly”, un detective privado mayor que opera en un Nueva York de la década de 1930. Sobre este personaje, el productor Chris Miller dijo: “Es muy diferente del Peter Parker de las películas (…) Es mayor y está hastiado, y no tiene miedo de golpear a un tipo en la cara estando borracho”.

Por su parte, Nicolas Cage detalló que para la construcción del personaje recurrió a varias inspiraciones: “Quería tomar a algunos de mis actores favoritos del viejo estilo, James Cagney, Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, y combinarlos con la obra maestra de Stan Lee, Spider-Man, y crear algo nuevo”, sentenció.

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