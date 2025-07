Sarah Jessica Parker confirma que tuvo un romance fugaz con Nicolas Cage en los 90

A más de tres décadas de haber compartido pantalla con Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker ha confirmado que sostuvo un breve romance junto a la estrella de Hollywood antes de conocer a su esposo en el año 1991.

Fue durante su paso por el programa “Watch What Happens Live” que el presentador y su amigo cercano, Andy Cohen, le preguntó si los rumores que en su momento surgieron sobre una relación junto al histrión eran ciertos. La famosa dejó con la boca abierta a más de uno al responder: “Um, sí, salí con él”.

Sin embargo, este no fue el único bombazo que Sarah Jessica Parker lanzó en el show con respecto a su vida amorosa. De acuerdo con su relato, el secreto para un matrimonio duradero con Matthew Broderick (con quien se casó en 1997) es mantenerse alejados de los reflectores.

“¡Probablemente no hable de ello! Es un secreto de verdad. Pero quizá sea porque no somos una pareja de Hollywood. Vivimos en Nueva York, quizá eso sea bueno“, dijo para concluir.

Nicolas Cage habla sobre su romance con Sarah Jessica Parker

A pesar del revuelo que generó esta noticia, la estrella de “Sex and the City” evitó brindar más detalles al respecto, pero habría sido el propio Nicolas Cage quien en respuesta a las declaraciones de Parker confesó que el motivo detrás de su rompimiento habría estado relacionado a la madre de la actriz.

“Me importaba mucho Sarah y cuidaba de ella, pero creo que no pasé la prueba de la mamá“, indicó en entrevista con E! News. “Recuerdo haber cenado con ella y su madre en el Russian Tea Room, y no sé si fue mi chaqueta azul de cuero Vanson o mi sinusitis, pero no volví a saber de ella”, añadió.

Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage se conocieron en el año 1992, cuando interpretaron a “Betsy Nolan” y “Jack Singer” en la cinta “Luna de miel para tres”, una comedia romántica en la que dieron vida a una pareja que va a casarse a Las Vegas, pero el novio pierde todo el dinero jugando al póker y un inesperado triángulo amoroso pone en duda si triunfará el amor.

