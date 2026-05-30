Queman vivos a tres hombres acusados del supuesto robo de un vehículo en Bolivia

Una turba quemó vivos a tres hombres acusados del supuesto robo de un vehículo en una localidad rural de la región boliviana de Potosí, en el suroeste del país, informó el comandante de la Policía de ese departamento, coronel Pompeo Sánchez.

El hecho ocurrió cuando la Policía recibió una denuncia por el robo de un vehículo. Después de labores de búsqueda se ubicó la unidad, “en cuyo interior se encontraban tres personas, que presuntamente serían los autores de ese hecho de robo”, dijo Sánchez.

Los hombres fueron arrestados y llevados al módulo policial de Pocoata, pero más de 100 personas irrumpieron de forma violenta y sacaron a los detenidos, según informó el jefe policial.

Los hombres primero fueron llevados por la turba a la plaza principal del pueblo, donde se decidió aplicarles supuestamente la llamada “justicia comunitaria”, por lo que les llevaron luego “hasta el cementerio, prendiéndoles fuego y quemándolos”, agregó.

Según Sánchez, tras la irrupción de la turba se pidió el envío de refuerzos desde la localidad de Llallagua, también en Potosí, pero no pudieron llegar por un bloqueo en esa carretera.

El jefe policial precisó que lograron recuperar los cuerpos de los hombres y los llevaron a la morgue de Pocoata.

Los casos de linchamientos son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios periurbanos de Bolivia.

Las autoridades nacionales y organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las turbas.

Con información de EFE.

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