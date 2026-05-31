Italia cancela los conciertos de Kanye West y Travis Scott por motivos de seguridad

Las autoridades italianas cancelaron los conciertos que los raperos Kanye West (conocido ahora como Ye) y Travis Scott tenían programados para julio en la ciudad norteña de Reggio Emilia, citando preocupaciones de seguridad.

West iba a encabezar el Festival Hellwatt el 18 de julio en el RCF Arena, un recinto con capacidad para 103.000 espectadores, lo que habría supuesto una de sus mayores actuaciones en dicho lugar. Scott, por su parte, actuaría el 17 de julio en el mismo escenario; su concierto fue cancelado también por razones de seguridad, no por una prohibición de actuar en el país.

El prefecto de Reggio Emilia, Salvatore Angieri, anunció el sábado la orden de cancelación tras las peticiones de la comunidad judía local, grupos antifascistas, sindicatos y políticos, que habían solicitado en abril la suspensión del show de West debido a sus comentarios antisemitas.

Angieri señaló la coincidencia de los dos conciertos, la masiva afluencia esperada en menos de 24 horas y el “riesgo concreto” de protestas como razones para la doble cancelación.

Un próximo intento

A pesar de la decisión, el equipo del Festival Hellwatt indicó en redes sociales que intentarán traer a Kanye West a Italia el 18 de julio en un lugar cercano a Reggio Emilia, pero bajo una jurisdicción diferente.

West, quien ha dicho “I love Nazis” en redes sociales, vendió camisetas con esvásticas y lanzó el año pasado una canción titulada “Heil Hitler”, ha enfrentado prohibiciones y conciertos cancelados en Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia. En enero, publicó una disculpa a página entera en el Wall Street Journal, atribuyendo su comportamiento a episodios maníacos causados por su trastorno bipolar.

Mientras tanto, el sábado por la noche, West inició su gira europea de verano con un concierto masivo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, que según reportes reunió a 118.000 personas, una cifra que él calificó como la mayor actuación en estadio de la historia,

En ese evento, Scott compartió el escenario y ambos interpretaron su colaboración “Father”, del último álbum de West, “Bully”. A pesar de que el gobierno británico le bloqueó la entrada y varios países europeos siguieron su ejemplo, fans de Reino Unido, EE. UU., Alemania, Polonia, Rusia y Kazajistán viajaron a Estambul para verlo, según el organizador Erdem Karahan.

Travis Scott aún arrastra la controversia por su trágico concierto en 2021 en el festival Astroworld de Houston, donde diez personas murieron aplastadas en una multitud.

El resto de la gira europea de West incluye actuaciones previstas en Países Bajos (6 y 8 de junio), Tirana, Albania (11 de julio), y Praga (25 de julio).

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