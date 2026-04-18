Gira europea de Kanye West en picada: Cancelan concierto del rapero en Polonia

Lo que pretendía ser el gran regreso de Kanye West, ahora conocido como Ye, a los escenarios europeos parece estar hundiéndose en un efecto dominó de cancelaciones y bloqueos políticos.

Los administradores del Estadio de Silesia, en Chorzów, anunciaron este viernes la cancelación definitiva del concierto del rapero programado para el 19 de junio, tras una fuerte presión del gobierno polaco.

La decisión se fundamenta en motivos “formales y legales”, pero el trasfondo es ético y político. La ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkowska, fue tajante al declarar que el país no puede albergar a un artista que ha manifestado abiertamente su admiración por Adolf Hitler.

“No puedo imaginar que en Polonia, un país donde se asesinó a personas en campos de exterminio nazis, organicemos el concierto de alguien que promueve esa ideología y lucra con esvásticas”, afirmó la funcionaria en rueda de prensa.

Un veto que se extiende por Europa

Este revés en Polonia no es un caso aislado. Recientemente, el Reino Unido también impidió la entrada del rapero, quien tenía previsto actuar en el Wireless Festival de Londres. En esa ocasión, el Ministerio del Interior británico, respaldado por el primer ministro Keir Starmer, argumentó que la presencia de West “no sería beneficiosa para el bien público”.

A pesar de que el artista ha intentado justificar sus declaraciones antisemitas como consecuencia de crisis de salud mental y episodios de bipolaridad, las instituciones europeas están mostrando una política de “tolerancia cero”.

Esta semana, el rapero también anunció la suspensión indefinida de su próximo concierto en Marsella, Francia, luego de intensa ofensiva legal y política liderada por el gobierno francés para impedir su actuación en territorio galo.

La gira, gestionada por la organizadora Projekt Hałas!, incluía fechas en otros siete países que ahora quedan bajo la sombra de la incertidumbre.

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