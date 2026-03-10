Kanye West anuncia concierto en Los Ángeles tras años de polémica por comentarios antisemitas

De cara al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “Bully”, Kanye West anunció que brindará un concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles el próximo 3 de abril, marcando su regreso a los escenarios en Estados Unidos tras una larga pausa que se vio marcada por la polémica.

El recinto elegido para el regreso de ‘Ye’ es el SoFi Stadium de Los Ángeles, aquel que sirve como casa para los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL y que tiene una capacidad de albergar hasta 70,000 personas.

El propio SoFi Stadium confirmó la noticia con un comunicado en redes sociales que no tardó en atraer la atención mediática, ya que se trata de su única presentación en Los Ángeles: “YE: Regreso a casa. Tiene previsto subir al escenario el 3 de abril”.

De acuerdo con el anuncio, aquellas personas que se registren con anticipación en el sitio web yelosangeles.com y guarden el álbum “Bully” estarán participando para recibir entradas gratuitas para el concierto. La venta general comenzará el 11 de marzo a las 10:00 a.m. (hora PST).

La última presentación de esta dimensión para el cantante tuvo lugar en el Wuyuan River Sports Stadium de Haikou, en China, durante el mes de septiembre de 2024. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de esta pausa en las tarimas?

La polémica generada por sus comentarios antisemitas. Recordemos que años atrás, el rapero difundió estereotipos sobre la comunidad judía y llegó a elogiar a Adolf Hitler. Pese a la controversia, entre 2024 y 2025 realizó algunas presentaciones de bajo perfil en países como China y Corea del Sur, además de ofrecer dos presentaciones en México en enero.

En enero de 2026, ‘Ye’ sorporendió a la opinión pública al compartir una disculpa en una página completa en el Wall Street Journal, haciendo referencia a los comentarios antisemitas y racistas que había realizado en los últimos años por medio de su plataforma de X.

“Caí en un episodio maníaco de cuatro meses de duración de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida“, dijo en ese entonces.

Este concierto programado se produce en el marco de un juicio en Los Ángeles contra el artista por un trabajo presuntamente no remunerado que un contratista asegura haber realizado para él en una de sus propiedades en Malibú, entre 2021 y 2024.

