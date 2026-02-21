Kanye West lanzará Bully, su nuevo álbum, en marzo

El rapero estadounidense Kanye West, conocido como Ye, confirmó oficialmente el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio en solitario.

Bajo el título de Bully, la nueva producción discográfica llegará al mercado el próximo 20 de marzo, marcando un nuevo capítulo en la controvertida carrera del artista de Atlanta.

Para este lanzamiento, West ha establecido una alianza estratégica con la discográfica Gamma, asegurando una distribución global que no se limitará únicamente a las plataformas de streaming.

Según se ha informado, Bully contará con ediciones físicas en formatos de vinilo, cassette y CD, apelando al coleccionismo de sus seguidores más fieles.

Este nuevo trabajo llega tras un periodo de intensa actividad colaborativa para el rapero. Durante el año 2024, West dominó las listas de éxitos junto a Ty Dolla $ign con los álbumes Vultures 1 y Vultures 2. Sin embargo, Bully representa su regreso al formato individual, un espacio donde ha cosechado diez álbumes de estudio previos que han redefinido el género urbano y la producción musical contemporánea.

El lanzamiento se produce en un contexto de introspección para el artista. Recientemente, el estreno del documental In Whose Name?, dirigido por Nico Ballesteros, ofreció una mirada sin filtros a los últimos seis años de la vida de Ye.

El filme explora desde sus crisis de salud mental y su mediático divorcio de Kim Kardashian, hasta las consecuencias profesionales derivadas de sus polémicas declaraciones que le costaron importantes patrocinios.

Con Bully, Kanye West busca retomar el control de su narrativa artística. A medida que se acerca el 20 de marzo, la expectativa crece por conocer si este álbum mantendrá la experimentación sonora que lo caracteriza o si será un retorno a sus raíces musicales.

Seguir leyendo:

· Kanye West sorprende al tener como invitada a North West en su concierto en México

· Kanye West niega que su carta de disculpa sea una estrategia publicitaria

· Kanye West se disculpa públicamente y vincula su conducta a una lesión cerebral y bipolaridad