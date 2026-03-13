Kanye West pierde juicio contra exempleado: deberá pagar $140,000 dólares de multa

Malas noticias para el rapero estadounidense Kanye West. A solo unos días de anunciar su regreso a los escenarios de Estados Unidos, se ha dado a conocer su derrota en la batalla legal iniciada por uno de sus exempleados, haciéndolo acreedor a una multa de $140,000 dólares.

De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete de “Donda” perdió la demanda civil interpuesta por Tony Saxon bajo la premisa de incumplimiento de contrato y despido injustificado. Esto tras sufrir una lesión mientras trabajaba en las reformas de su mansión en Malibú.

La demanda inicial planteó que el artista habría acordado un pago de $20,000 dólares semanales en virtud de un contrato de 2021 para remodelar su inmueble; no obstante, solo le habría dado un pago inicial menor a lo estipulado.

En respuesta a estas acusaciones, la defensa de Kanye West alegó que los registros bancarios del demandante muestran que la cifra que se le pagó a Saxon asciende a los $240,000 dólares. Además, se aseguró que este eligió no dar seguimiento a su lesión y buscar un tratamiento adecuado.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, el Tribunal Superior de Los Ángeles determinó que además de $140,000 dólares de multa, el famoso de 48 años deberá solventar los honorarios de los abogados de su demandante, así como los costos judiciales en el proceso.

Kanye West y su regreso a la escena musical

Esta resolución judicial surge de cara al lanzamiento de “Bully”, su duodécimo álbum de estudio, el próximo 20 de marzo. A la par de esta nueva etapa en su carrera musical, el artista se prepara para volver a pisar los escenarios de Estados Unidos en un concierto programado para el 3 de abril en el estadio SoFi de Los Ángeles, California, que tiene una capacidad de albergar hasta 70,000 personas.

El propio SoFi Stadium confirmó la noticia con un comunicado en redes sociales que no tardó en atraer la atención mediática, ya que se trata de su única presentación en Los Ángeles: “YE: Regreso a casa. Tiene previsto subir al escenario el 3 de abril”.

De acuerdo con el anuncio, la venta general de boletos comenzó el 11 de marzo a las 10:00 a.m. (hora PST). Sin embargo, aquellas personas que se registren con anticipación en el sitio web yelosangeles.com y guarden el álbum “Bully” estarán participando para recibir entradas gratuitas para el concierto.

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