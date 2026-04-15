Kanye West cancela concierto en Francia

En un giro inesperado que marca un nuevo capítulo en la convulsa carrera de Kanye West, el músico anunció la suspensión indefinida de su próximo concierto en Marsella. La decisión llega en medio de una intensa ofensiva legal y política liderada por el gobierno francés para impedir su actuación en territorio galo.

“Después de mucho pensarlo, es mi decisión posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta próximo aviso”, expresó el rapero de 48 años a través de su cuenta oficial en la red social X.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Aunque el artista calificó la medida como una decisión “propia”, el anuncio coincide con las declaraciones del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien horas antes había manifestado su determinación de prohibir el evento.

El entorno de Nuñez confirmó que el Ministerio del Interior estaba estudiando “todas las posibilidades” legales para vetar el ingreso del cantante a Francia. Esta postura institucional se fundamenta en el historial de comentarios antisemitas y racistas de West, los cuales ya le han costado la pérdida de millonarios contratos comerciales y, más recientemente, la prohibición de entrada al Reino Unido.

Las autoridades de Marsella habían expresado su preocupación por el riesgo de alteración del orden público que supondría la presencia del rapero en la ciudad portuaria.

Con esta cancelación voluntaria, West evita un enfrentamiento directo en los tribunales franceses, aunque deja en la incertidumbre a miles de seguidores que esperaban verlo en el marco de su gira mundial “Ye Live Concert Tour”.

Por el momento, no se han dado detalles sobre la devolución del importe de las entradas ni se ha establecido una fecha tentativa para la reprogramación del espectáculo, manteniendo el estatus de la presentación como “pospuesta hasta nuevo aviso”.

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