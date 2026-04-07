Prohibieron la entrada de Kanye West al Reino Unido

En una decisión que sacudió la industria del entretenimiento, el gobierno del Reino Unido denegó formalmente la entrada al rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior (Home Office), forzó la cancelación total de la edición 2026 del prestigioso Wireless Festival, donde el artista encabezaba el cartel.

Las autoridades británicas rechazaron la solicitud de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) de West bajo el argumento de que su presencia en el país no sería “conducente al bien público”.

Esta resolución surge tras una intensa polémica por el historial de comentarios antisemitas del rapero, que incluyen elogios a figuras del nazismo y la promoción de simbología de odio.

Los organizadores de Wireless Festival confirmaron la noticia este martes a través de un comunicado oficial: “El Ministerio del Interior ha retirado la ETA de Ye, negándole la entrada al Reino Unido. Como resultado, el festival queda cancelado y se emitirán reembolsos automáticos a todos los poseedores de boletos”.

El evento, programado para julio en Finsbury Park, se desmoronó luego de que patrocinadores clave como Pepsi y Diageo retiraran su apoyo días antes, citando incompatibilidad con los valores de sus marcas tras el anuncio de West como protagonista.

El primer ministro, Keir Starmer, respaldó la prohibición afirmando que West “nunca debió ser invitado” y reiteró el compromiso de su gobierno contra el antisemitismo.

Por su parte, el rapero intentó mitigar la situación ofreciendo reunirse con líderes de la comunidad judía en Londres para “demostrar un cambio a través de acciones”, pero el gesto fue considerado insuficiente por las autoridades.

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