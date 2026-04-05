Pepsi retira su patrocinio de un festival británico tras confirmarse la participación de Kanye West

La decisión de incluir al controvertido rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, como cabeza de cartel del Wireless Festival en Londres provocó la primera baja importante entre los patrocinadores del evento. Según informes, Pepsi decidió retirar su apoyo al festival después de que se anunciara la participación del artista.

West, quien ha estado en el centro de la polémica en los últimos años por sus comentarios antisemitas y por el lanzamiento de una canción titulada “Heil Hitler”, encabezará las tres noches del festival británico, que se celebrará del 10 al 12 de julio.

Un portavoz de Pepsi, empresa que ha sido socia y patrocinadora principal del Wireless Festival durante varios años, confirmó la decisión en un comunicado recogido por la BBC: “Pepsi decidió retirar su patrocinio del festival Wireless”. Aunque la compañía de bebidas no detalló explícitamente los motivos, la medida se produce inmediatamente después de conocerse que contrataron a West.

Críticas por la participación de Ye

La controversia no se limita al ámbito corporativo. El primer ministro británico, Keir Starmer, también criticó duramente la decisión de los organizadores.

En declaraciones al periódico The Sun, Starmer afirmó: “Es profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus comentarios antisemitas previos y la celebración del nazismo. El antisemitismo en cualquier forma es aborrecible y debe ser enfrentado clara y firmemente dondequiera que aparezca. Todos tenemos la responsabilidad de asegurar que Gran Bretaña sea un lugar donde el pueblo judío se sienta seguro y protegido”.

West, conocido por temas como “Runaway” y “Heartless”, se encuentra actualmente de gira mundial con su espectáculo “Ye 2026”, ppr su más reciente álbum “Bully”. Su última presentación tuvo lugar el 3 de abril en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un concierto que generó tanto críticas como muestras de apoyo por parte de miles de seguidores.

El historial de declaraciones del rapero ha sido ampliamente condenado. Además de su canción “Heil Hitler”, West utilizó un anuncio durante la Super Bowl de 2025 para dirigir a los espectadores a su sitio web Yeezy, donde se ofrecían camisetas con esvásticas.

A principios de este año, el artista se disculpó por sus comentarios antisemitas en un anuncio publicado en el The Wall Street Journal, aunque no ha vuelto a referirse a la controversia desde entonces

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