Cancelaron el cuarto concierto de Kanye West en Europa

La gira europea del rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, continúa desmoronándose. El club de fútbol FC Basilea confirmó este lunes que no permitirá la realización del concierto previsto en su estadio, el St. Jakob Park, lo que convierte a Suiza en el cuarto país del continente en vetar al polémico artista.

A través de un comunicado, la directiva del club suizo informó que, tras realizar un “análisis exhaustivo” de la propuesta, decidieron rechazarla de forma definitiva.

“No podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión”, sentenció la organización, subrayando que las posturas del rapero son incompatibles con la ética de la institución.

El evento, programado originalmente para el 26 de junio, se perfilaba como uno de los hitos musicales de la década en Basilea, ciudad donde West no se presenta desde el 2013.

Efecto dominó en Europa

Con esta decisión, Suiza se une a Polonia, Francia y el Reino Unido en la lista de naciones que han cancelado o pospuesto las presentaciones del músico.

En el caso británico, la situación ha sido más drástica, llegando incluso a prohibirse su entrada al país por considerarse que su presencia no beneficia al bien público.

El rechazo generalizado responde al historial reciente de Ye, marcado por la publicación de imágenes de esvásticas en redes sociales, declaraciones de admiración hacia Hitler y el lanzamiento de temas con títulos de apología nazi.

Aunque el artista ha pedido perdón públicamente, atribuyendo sus actos a una crisis de salud mental y a su trastorno bipolar, las autoridades y promotores europeos mantienen una postura de tolerancia cero.

A pesar de los cierres de puertas en estos cuatro países, la agenda de West aún mantiene fechas en España, Italia, Portugal, Países Bajos y Turquía, aunque el futuro de estas presentaciones permanece bajo la incertidumbre del escrutinio público.

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