Mai Vang desafía a Doris Matsui en una de las primarias demócratas más observadas de California

La contienda por el 7º Distrito Congresional de California se vive actualmente en una de las disputas internas más relevantes del Partido Demócrata en 2026. La representante federal Doris Matsui, quien ocupa el escaño desde 2005, enfrenta a la concejal de Sacramento Mai Vang, en una elección que refleja el debate nacional entre la vieja guardia demócrata y una nueva generación de liderazgos progresistas.

La campaña de Vang difundió recientemente una encuesta interna que la coloca a una distancia competitiva de Matsui, argumentando que existe un creciente deseo de renovación política en el distrito.

NYT: Democrats’ Generational Battle Is Fierce in California’s Capital



Representative Doris Matsui has been re-elected 10 times with ease. But an upstart Democrat is threatening to end her run in Congress.#CA07https://t.co/aiZ33QfT3N — Politics & Poll Tracker ? (@PollTracker2024) May 29, 2026

Según la difusión del informe, la diferencia entre ambas se reduce conforme los votantes conocen mejor a la candidata retadora y sus propuestas centradas en la independencia frente a los intereses corporativos. La encuesta forma parte de una estrategia que busca presentar a Vang como una alternativa progresista frente a una congresista con más de dos décadas en Washington.

Uno de los principales ejes de la campaña ha sido el financiamiento electoral. Vang ha destacado reiteradamente que rechaza contribuciones de comités de acción política corporativos (PACs), mientras cuestiona la dependencia de Matsui de donaciones provenientes de grupos empresariales y de cabildeo. Este contraste ha sido central en los debates y en la publicidad electoral de la candidata.

Por su parte, Matsui ha defendido su trayectoria legislativa, resaltando los recursos federales obtenidos para Sacramento, proyectos de infraestructura y políticas de salud pública. La congresista también ha recibido el respaldo del gobernador de California, Gavin Newsom, quien destacó su experiencia y capacidad para generar resultados para el distrito.

Doris Matsui

La disputa ha adquirido un tono particularmente intenso debido a las acusaciones cruzadas sobre la estrategia electoral. Vang ha criticado a Matsui por supuestamente favorecer la presencia de un candidato republicano en la elección general para evitar una confrontación directa entre dos demócratas competitivos.

Analistas políticos han señalado que estas tácticas son posibles bajo el sistema de “primaria abierta” de California, donde los dos candidatos más votados avanzan a noviembre independientemente de su afiliación partidista.

A decir de expertos, el resultado podría convertirse en un indicador del rumbo que tomará el Partido Demócrata rumbo a las elecciones intermedias de 2026, entre las corrientes que disputan el liderazgo azul.

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