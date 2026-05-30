Inician campaña “Alguien a quien amo” para cambiar prioridades en los servicios de salud

Mientras los debates presupuestarios a nivel federal y estatal ponen en la mira a Medicaid y a la financiación de la salud pública, en California hasta dos millones de personas podrían perder su cobertura de Medi-Cal, a medida que entren en vigor nuevos requisitos, los cuales incluyen mandatos laborales, verificaciones de elegibilidad más frecuentes y restricciones en la cobertura para inmigrantes.

No obstante, socios involucrados en la iniciativa estatal “Someone I Love” (Alguien a quien amo) están dando un paso al frente para a las personas que aman: sus pacientes.

Una de esas pacientes es María Flores, una mujer guatemalteca, de 70 años, quien es atendida en AltaMed PACE en el vecindario de Watts. Ella sufre problemas en una pierna y una rodilla que podrían requerir operación, y tres discos malos en su espalda.

“Vivo cerca de la clínica, van por mí y me llevan de regreso a casa; y las enfermeras me atienden como si fuera parte de su familia”, dijo la señora Flores. “Son muy profesionales”.

María Flores, una mujer guatemalteca de 70 años, es atendida en AltaMed PACE, en 1776 E. Century Blvd., en el vecindario de Watts.



Los defensores de la salud se reunieron para distribuir paquetes de ayuda al personal de enfermería que atiende a las personas mayores y para compartir recursos comunitarios; con ello, buscan destacar el impacto real que los recortes en la financiación de la atención médica —así como el aumento de sus costos— pueden tener en los adultos mayores como María Flores, los cuidadores y los trabajadores de primera línea que los apoyan a diario.

La iniciativa ‘Someone I Love” es una campaña estatal de concienciación pública y participación cívica liderada por organizaciones sin fines de lucro y fundaciones de toda California, entre las que se incluyen AltaMed, la Asociación de Atención Primaria de California (California Primary Care Association), Disability Voices United, The California Wellness Foundation, The California Endowment y la Archstone Foundation. La iniciativa invita a los californianos a compartir de qué manera los costos de la atención médica y los recortes presupuestarios están afectando a las personas más cercanas a ellos.

Expertos en salud advierten que, sin una respuesta “humana” por parte del estado, el costo de brindar atención a quienes pierdan su cobertura no desaparecerá; simplemente se trasladará a los departamentos de urgencias, a los proveedores de la red de seguridad social y a los programas a nivel de condado, a menudo con un acceso desigual y a un costo mayor.

“Estamos preocupados, porque es algo que no se va a resolver de un día para otro”, indicó Cynthia Romo, directora asociada de enganche cívico en AltaMed. “Esperamos que muchos centros comunitarios [de salud] van a tener que cerrar sus puertas”.

Por ello, -añadió- “hay que ver cómo podemos seguir a la abogacía para tener una voz en Sacramento y en Washington. Lo que está pasando no solo impactara a esta comunidad [del sur centro de Los Ángeles] sino a todo el estado”.

En AltaMed se atiende a cualquier paciente, pero las salas de emergencia podrían colapsar en el futuro.

“Por eso, nosotros es tan importante tener nuestras puertas abiertas, porque proveemos servicios preventivos de salud, para que la gente no caiga en la sala de emergencias. Ese es el problema”, dijo

Describió que, de niña sufría de asma y sus padres no podían pagar por los doctores aquí.

“Me llevaban a la sala de emergencia, pero costaba bastante. Luego me llevaban a México para que me tratara un pediatra. ¡Cuántas miles y millones de personas no tienen esa oportunidad de recibir atención médica y lo vamos a ver muy pronto!”.

¿Progreso que se revierte?

California ha logrado un progreso histórico en la expansión de la cobertura de salud, reduciendo su tasa de personas sin seguro médico entre 2013 y 2024, pasando del 14% al 5.3%.

No obstante, los cambios recientes en las políticas federales y estatales —incluidos los requisitos laborales de Medicaid establecidos en el proyecto de ley H.R. 1, las redeterminaciones de elegibilidad cada seis meses y las restricciones de elegibilidad para inmigrantes amenazan con revertir estos logros.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) estima que 1.8 millones de californianos podrían perder su cobertura de Medi-Cal en los próximos años.

Al mismo tiempo, el presupuesto del gobernador para el año fiscal 2026-27 anticipa un déficit presupuestario estatal para el periodo 2027-28 de 22.000 millones de dólares; gran parte de este déficit es atribuible a los efectos del proyecto de ley H.R. 1 de la administración Trump, pero también al crecimiento general del gasto en atención médica.

Estos acontecimientos y las tendencias subyacentes desestabilizan el sistema de atención médica, aumentan la presión sobre los proveedores de la red de seguridad sanitaria y plantean importantes riesgos y consecuencias para la salud de aquellas personas que no logran acceder a la atención médica.

“Nunca en nuestra historia habíamos visto algo así. Estos son los recortes a la atención médica más grandes en la historia de Estados Unidos: un billón de dólares en todo el país, y terminarán afectándonos a todos”, dijo a La Opinión, Mary Lou Fulton, directora de comunicaciones de California Wellness Foundation.

“Tal vez le afecte a usted porque su seguro médico le resulte más costoso; tal vez porque la clínica o el médico al que acude ya no pueda atenderlo; o tal vez porque usted sea indocumentado y tenga demasiado miedo de buscar atención médica; o quizás sea porque se siente abrumado y confundido por todas las normas y regulaciones que, en la práctica, están expulsando a la gente del sistema”, añadió.

“Pagaremos el precio de muchas maneras, y la razón por la que estamos llevando a cabo esta campaña llamada “Someone I Love” (Alguien a quien amo) es que no queremos limitarnos a hablar de cifras y datos; queremos hablar de personas”.

De hecho, la madre de Mary Lou Fulton, que tiene 84 años, padece demencia y recibe diálisis.

“Mi madre se ve afectada por todas estas decisiones que toman ciertas personas; debemos llevar este asunto al terreno de nuestras familias, comunidades y las personas que amamos; creo firmemente que la familia es algo que trasciende la política”, expresó.

“Puede que discrepemos en cuestiones políticas, pero yo siempre lo defenderé a usted cuando alce la voz por su madre; y confío en que usted también me defenderá a mí. Por eso, estamos intentando generar una conversación basada en el amor, en la familia, en la defensa de las personas que nos importan, así como de su salud y bienestar. Esperamos que esto logre calar hondo en aquellas personas que no están priorizando nuestra salud, que no perciben el impacto humano de sus actos; y confiamos en que, a través de nuestras historias, logren ver el mundo desde una perspectiva un poco diferente”.

Dos enfermeras auxiliares “de corazón”

A Catherine Romero y Ruby Vallejo, enfermeras auxiliares de AltaMed les preocupa la salud mental de sus pacientes, a quienes brindan atención especializada y apoyo emocional.

“Me encanta venir a mi trabajo y recibir a mis pacientes con una sonrisa; hacerlos sentir que los queremos y que son amados, y que son nuestra responsabilidad cuando están aquí [en la clínica comunitaria de AltaMed]”.

Sin embargo, la realidad de los recortes a la salud los consideró como “una cosa muy fea, muy penosa y dolorosa. Todos somos humanos, todos tenemos corazón. Hay que pensar en los demás, especialmente para nuestros mayores, que ocupan más la atención. Todos vamos a llegar a un momento cuando vamos a envejecer y ocuparemos ayuda”.

A Catherine Romero y Ruby Vallejo, enfermeras auxiliares de AltaMed les preocupa la salud mental de sus pacientes, a quienes brindan atención especializada y apoyo emocional.



“Mi preocupación más grande es la salud mental de los pacientes, especialmente la de aquellos que viven solos y carecen de apoyo familiar”, expresó Catherine Romero. “Ellos no solamente comparten con nosotros sus enfermedades, sino también su soledad y necesitan atención personalizada y apoyo emocional”.

Romero, quien tiene cuatro años de experiencia como enfermera auxiliar en AltaMed valoró que la campana “Someone I Love” (Alguien a quien amo) es prioridad para ella, porque la responsabilidad y la recompensa de estar con sus pacientes la guía a estar con ellos, de asegurarse que tienen alguien con quien hablar y estar ahí cuando lo necesitan.

“Todo lo que hago, lo hago con mucho amor. Lo hago con todo mi corazón. Me encanta mi carrera”, afirmó.

Las prioridades del gobernador Gavin Newsom

La propuesta presupuestaria revisada del gobernador Gavin Newsom para el periodo 2026-27 sienta las bases para las negociaciones presupuestarias, mientras California enfrenta crecientes presiones fiscales y grandes desafíos en la financiación de la atención médica, indica un reporte de la Asociación Médica Estadounidense,

Las propuestas clave incluyen cambios en la financiación de Medi-Cal, nuevos costos vinculados a cambios en las políticas federales bajo la ley H.R. 1, un aumento en las primas para ciertos afiliados y una controvertida propuesta de impuesto a las Organizaciones de Atención Administrada (MCO) que, según la CMA, entra en conflicto con la Proposición 35.

El 14 de mayo, la administración Newsom publicó su propuesta presupuestaria final para el año fiscal 2026-27, conocida como la “Revisión de Mayo” (May Revise). La propuesta incluye 334.200 millones de dólares (de los cuales 90.400 millones provienen del Fondo General) destinados a programas de salud y servicios humanos para el periodo 2026-27.

La Revisión de Mayo marca el inicio de la fase final de las negociaciones del presupuesto estatal. En ella se esbozan las prioridades de gasto del gobernador de cara a la fecha límite constitucional del 15 de junio, plazo que tiene la Legislatura para aprobar un presupuesto equilibrado. Si bien la Legislatura puede rechazar o modificar partes de la propuesta, la Revisión de Mayo sirve como marco de referencia para las negociaciones que tendrán lugar en los próximos meses.

Las negociaciones de este año se producen en un momento en que el estado batalla con un déficit presupuestario estructural y crecientes presiones fiscales para los años venideros. Dado que el mandato del gobernador Newsom concluye a finales de este año, la Legislatura se encuentra en la inusual posición de actuar con mayor cautela en lo que respecta a nuevos compromisos de gasto, ya que serán ellos quienes deban lidiar con los problemas de déficit a largo plazo, algo que Newsom ya no tendrá que hacer. Entre los temas principales que se espera dominen las negociaciones se encuentran la financiación de la atención médica, las repercusiones de la ley H.R. 1 y la decisión de si el estado implementará o no nuevos impuestos o fuentes de ingresos.

Impuesto a las MCO

La Revisión de Mayo incluye una propuesta de impuesto a las Organizaciones de Atención Administrada (MCO, por sus siglas en inglés) que se proyecta generará 575 millones de dólares en el periodo 2026-27; 2.300 millones de dólares en el bienio 2026-27 y 2027-28; y 1.700 millones de dólares en el periodo 2029-30. Esta propuesta fiscal sobre las Organizaciones de Atención Administrada (MCO) no cumple con la Proposición 35 —aprobada por los votantes en 2024—, ya que desvía la totalidad de los ingresos al Fondo General del estado en lugar de destinarlos a programas de salud. La propuesta también aumentaría los impuestos sobre los planes de salud comerciales, lo cual podría derivar, en última instancia, en primas más altas y mayores costos compartidos para los californianos con seguro comercial. La CMA continuará abogando ante los líderes estatales para garantizar que la financiación de la atención médica siga invirtiéndose en programas de salud, en consonancia con la ley estatal y la voluntad de los votantes.

Cuota de Garantía de Calidad

Refleja un aumento de 2.200 millones de dólares en el gasto de Medi-Cal proveniente del Fondo General, debido a la aprobación tardía de la Cuota de Garantía Hospitalaria de 2025.

Transición de UIS al Pago por Servicio

La propuesta transferiría a todas las personas con estatus migratorio insatisfactorio (UIS) al sistema de pago por servicio de Medi-Cal. Se estima que esta medida reducirá los costos en aproximadamente 600 millones de dólares en el periodo 2026-27.

Aumentos en las Primas

Las personas con estatus UIS [indocumentados] verán aumentar sus primas de 30 a 50 dólares mensuales, lo cual reduce los costos del Fondo General del estado en 427 millones de dólares en el periodo 2027-28.

Reducción del Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP) para Servicios de Emergencia

La contrapartida federal disminuye del 90% al 50% para la población UIS a partir de octubre, lo que incrementará los costos del Fondo General del estado en 669 millones de dólares en el periodo 2026-27.

Requisitos Laborales

Se proyecta que los nuevos requisitos federales de trabajo y elegibilidad reduzcan el gasto de Medi-Cal en una cifra estimada de 358 millones de dólares (90 millones provenientes del Fondo General) en el periodo 2026-27, y en 10.000 millones de dólares (2.000 millones del Fondo General) en el periodo 2029-30; esto se debe, en parte, a que 233.000 personas perderán su cobertura.

Prueba de Activos

Refleja ahorros estimados para el Fondo General del estado de 278 millones de dólares en el periodo 2026-27 y de 496 millones en el periodo 2027-28, como resultado de las nuevas pruebas de límites de activos. El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) estima que aproximadamente 25.000 personas perderán su cobertura, cifra que aumentará a cerca de 37.000 en el siguiente año fiscal. Subsidio a las primas de Covered California

Incluye $300 millones (un aumento de $110 millones con respecto al presupuesto propuesto por el Gobernador en enero) para ampliar el programa estatal de subsidios a las primas a los afiliados que se encuentren hasta el 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL); actualmente, este programa solo se aplica a aquellos que se encuentran hasta el 165% del FPL.

Programa para Hospitales en Dificultades

Propone destinar hasta $50 millones (provenientes del Fondo General) en el año fiscal 2026-27 para que el Departamento de Acceso a la Atención Médica e Información de California (HCAI) brinde apoyo a corto plazo a los hospitales que atraviesen dificultades financieras inmediatas.

Servicios para la Menopausia

Propone una inversión única de $3 millones del Fondo General en el año fiscal 2026-27 para respaldar la cobertura de atención médica relacionada con la perimenopausia y la menopausia; esto incluye el acceso de los afiliados a la atención, la capacitación de los proveedores de servicios y una campaña de concienciación pública a nivel estatal.

Sistemas de Tecnología de la Información para la Salud Pública

Incluye un total de $113 millones en fondos ($96 millones provenientes del Fondo General) para dar continuidad a los sistemas de tecnología de la información en el ámbito de la salud pública, incluido el Registro de Inmunizaciones de California (CAIR). El presupuesto presentado en enero había propuesto eliminar la financiación para estos programas. El sistema CAIR ayuda a los médicos, a otros proveedores de servicios de inmunización y a las escuelas a mantener los sólidos índices de vacunación escolar de California.