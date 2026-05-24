‘No queremos desaparecer’: Comerciantes de la Placita Olvera piden ayuda para salvar sus negocios y preservar su cultura

Hace unos días, Daisy Ángel, una comerciante del puesto de artesanías mexicanas llamado “Carmelitas”, estaba llena de alegría, sonriendo de oreja a oreja, al ver cómo la Placita Olvera se llenaba de gente. Una imagen que, según ella, no se acostumbra a ver, especialmente en los últimos cinco años.

“Es una bendición porque, en sí, hay muchos negocios aquí que están al borde de cerrar por cómo ha estado la situación”, cuenta Daisy mientras una familia de tres se detenía frente a su puesto en busca de unos huaraches.

Situada en el lugar donde nació Los Ángeles, la calle Olvera lleva más de 95 años siendo un mercado cultural lleno de vida para todas las generaciones. Familias procedentes de México y de otros lugares fundaron aquí negocios que rinden homenaje a la gastronomía, la artesanía, la música y las tradiciones que definen las raíces de la ciudad.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Pero ahora este mágico lugar corre el riesgo de desaparecer, y los comerciantes y negocios locales de la Placita Olvera están alzando la voz de alarma mientras intentan salvar un espacio cultural y significativo para muchos de ellos.

“Para nosotros, se trata de preservar la tradición y la cultura, y de continuar con el legado de este puesto”, explica Daisy. “Ha sido terrible ver cómo los propietarios originales de varios negocios de aquí, con una trayectoria de varias generaciones, han tenido que cerrar porque las ventas ya no son lo que eran”.

De acuerdo con Daisy, heredó el puesto de su madre, quien se lo compró al dueño original hace varios años. Para ella, este pequeño pedazo de Los Ángeles significa todo. Cuenta que antes abrían todos los días y ahora solo los fines de semana, cuando ella dice que suele haber un poco más de gente. También se indica que ella y su esposo ahora tienen otro trabajo durante la semana para completar lo que no hacen en su puesto.

“La pandemia nos afectó mucho y desde ahí, como que las cosas no se han acomodado”, dijo Daisy. “Pero creo que nada nos ha afectado tanto como las redadas de inmigración que asustaron a la gente”.

Según el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) y la Corporación de Desarrollo Económico del condado de Los Ángeles, el 82% de los negocios entrevistados reportaron efectos negativos derivados de las medidas de control migratorio, y el 44% perdió más de la mitad de sus ingresos. El informe sobre los inicios de las redadas informó que el 52% de los negocios ha registrado una disminución de las ventas o de los ingresos diarios, y el 51% ha informado de una disminución de la asistencia de clientes.

Muchos de estos negocios son empresas familiares multigeneracionales que llevan más de medio siglo prestando servicio a la comunidad. Sin embargo, hoy en día, el futuro de Olvera Street está en peligro.

Otra comerciante, quien prefiere no revelar su nombre, dijo que ha visto una caída de las ventas del 60% desde que empezaron las redadas. Su puesto, que también vende artesanías mexicanas, ha estado en su familia por cuatro generaciones. Algo de lo cual ella está muy orgullosa: ese domingo nos enseñó su pin que le entregaron en reconocimiento a su familia por su negocio de larga trayectoria.

“Uno intenta mantenerse positivo, pero la verdad es difícil”, dijo ella. “Mi hija me ayuda a vender, pero no abrimos entre semana porque aquí está vacío; ya no sabemos qué más hacer para atraer a la gente. No queremos desaparecer”.

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El burro será desalojado

Ricardo Hernández, dueño de la famosa carreta que muchos, incluidos famosos, han visitado a lo largo de los años para tomarse una foto con el burro, dice que se siente desilusionado al pensar en el futuro de este lugar, que preserva tantas memorias para muchos.

En la década de 1960, sus padres, Jesús “Don Chuy” y María Tránsito “Tancho” Hernández, fundaron La Carreta, el hogar del famoso burro de peluche conocido como Jorge. Ahora este negocio está a punto de cerrar; el 13 de marzo, un juez de Los Ángeles dictaminó que Hernández, propietario del puesto, debía ser desalojado.

En sus últimas semanas de operación, Hernández se encontraba detrás de su computadora en su puesto. Las familias todavía se detenían para tomarse fotos con el famoso burro, adornándose con regalías mexicanas.

“Es muy triste ver el cambio; el negocio ha bajado y el crimen ha subido”, dijo Hernández. “Este es un lugar muy mágico, muy familiar. La alcaldía debería hacer todo lo posible para ayudar a estos negocios, pero no hace nada; se nos hace imposible negociar con ella”.

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Dice que, aunque su caso es un poco diferente a lo de otros negocios, también ha enfrentado las mismas batallas que otros comerciantes. Y en sus últimos días de apertura, dice que solo se queda con los recuerdos que ha formado a lo largo de los años.

“Para mí, la placita es mi hogar; crecí aquí; este negocio y mi familia han formado parte de los recuerdos de la gente, y me siento afortunado. Este pequeño negocio lo es todo para mí”, afirma. “Cuando la gente se me acerca y me enseña fotos de cuando tenía cinco años, y ahora vienen con sus hijos, es precioso, me da tristeza saber que ya no estaremos aquí”.

“Espero que la alcaldesa y otros oficiales intenten preservar este lugar como debe ser; si no, no creo que todos aguanten otros tres años más de esto”, agregó.

Piden donaciones

Durante décadas, millones de visitantes de todo el mundo han recorrido esta calle histórica, descubriendo el corazón de Los Ángeles a través de los comerciantes que han mantenido viva su cultura. Ahora, esos mismos comerciantes están recaudando fondos en GoFundMe para ayudar a los negocios de la placita a mantenerse a flote y abiertos.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Daisy y otros negocios con los cuales La Opinión habló dijeron que están intentando nuevas estrategias para atraer más clientes, como organizar eventos o colaborar con otros grupos, como lo hicieron un fin de semana reciente con Queer Mercado, que realizó un evento allí y les brindó nuevos clientes. En la cuenta donde están recaudando fondos, dicen: “Nuestro objetivo no es solo la supervivencia, sino también la conservación de una comunidad histórica”.

“Cuando era niña, no me daba cuenta de lo importante que era este lugar; para mí, solo era el trabajo de mi madre, pero ahora que soy mayor y traigo a mis hijos y paseo por aquí, aprecio cada rincón”, dijo Daisy, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. “No quiero que nos echen a todos, no quiero que este lugar desaparezca, es demasiado especial”.