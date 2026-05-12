California proporcionará pañales gratuitos a los recién nacidos que salgan de los hospitales

El gobernador Gavin Newsom anunció un programa innovador que ofrecerá pañales gratuitos a las familias que den la bienvenida a recién nacidos en hospitales de California. Este esfuerzo se centra en aliviar la carga financiera que enfrentan muchas familias en un estado con un alto costo de vida.

“Todo bebé que nace en California merece un comienzo de vida saludable, y eso significa asegurarnos de que los padres tengan lo básico que necesitan desde el primer día”, expresó Newsom en un comunicado.

Este programa pionero en el país, durante su primer año, se ofrecerá en entre 65 y 75 hospitales que atienden aproximadamente una cuarta parte de los partos en el estado y que en su mayoría atienden a pacientes de bajos ingresos, reseña Associated Press (AP).

Se anunció que esta iniciativa se extenderá a más hospitales en todo el estado. California se ha asociado con la organización sin fines de lucro Baby2Baby para fabricar los pañales bajo la marca “Golden State Start”.

Financiamiento y beneficios

Se prevé que cada familia recibirá 400 pañales, lo que equivale a más de un mes de suministro.

El estado ha destinado 7,4 millones de dólares en el presupuesto del año pasado y ha propuesto 12,5 millones adicionales para el próximo año fiscal, lo que garantizará la expansión del programa a más hospitales en el futuro.

Comparación con otros estados

California se une a los esfuerzos de otros estados, como Tennessee y Delaware, que también han implementado programas de pañales gratuitos para familias de bajos ingresos.

Sin embargo, el sistema Medicaid de California no cubre pañales para recién nacidos, lo que hace que esta iniciativa sea aún más significativa.

Expertos han señalado que el costo de los pañales puede generar problemas de salud para los bebés, y este programa está diseñado para ayudar a las familias a tener una transición más estable y saludable a la vida con un recién nacido. Según la secretaria de salud del estado, Kim Johnson, el programa está orientado a que los primeros días en casa se centren en la conexión familiar, no en la preocupación financiera.

Requisitos para calificar al programa

Este programa, que prioriza centros que atienden a pacientes de Medi-Cal (bajos ingresos), comienza en junio de 2026.

Requisitos del Golden State Start

El bebé debe nacer en un hospital participante (no aplica para nacimientos en casa o fuera de estos centros).

Entrega automática al alta hospitalaria, sin costo ni verificación de elegibilidad económica.

Disponible para todas las familias, con énfasis en áreas de bajos recursos.

Programas locales adicionales

Otros programas no estatales, como los de Caridades Católicas o centros en Los Ángeles/Orange, sí exigen requisitos específicos para niños de 0-5 años:

Prueba de identificación, ingresos, domicilio y certificado de nacimiento.

Participación en programas como WIC/SNAP (que no cubren pañales directamente).

Distribución mensual o por cita, hasta agotar existencias.

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