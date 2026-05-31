Maluma reveló una faceta poco conocida de Shakira: “Sabe cómo manejar caballos”

La complicidad entre Shakira y Maluma quedó más que demostrada en el ámbito musical gracias a éxitos como “Chantaje”. Sin embargo, el intérprete paisa acaba de revelar un talento oculto de su compatriota que sorprendió a sus seguidores: su extraordinaria destreza en el mundo de la equitación.

Durante una aparición en el programa estadounidense “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde presentaba su sencillo “Loco X Volver”, Maluma compartió una divertida anécdota junto a la barranquillera.

El encuentro ecuestre ocurrió tras bambalinas de un concierto en Medellín, cuando Shakira le pidió explícitamente visitar su rancho de cría, el Criadero El Relato, con el propósito de cabalgar.

Lo que más sorprendió al propio Maluma fue la particular exigencia de la barranquillera. Aunque en su finca posee imponentes y musculosos ejemplares europeos, Shakira los rechazó de inmediato. Su interés estaba puesto en el caballo criollo colombiano, una raza autóctona conocida por su paso rítmico y característico andar que simula un baile.

Ante la mirada incrédula de Fallon, quien llegó a preguntar si el video de la artista cabalgando era producto de la Inteligencia Artificial, Maluma salió en su defensa de inmediato.

“Ella es una jinete excelente. Sabe perfectamente cómo manejar a los caballos colombianos”, aseguró con orgullo el cantante, elogiando la conexión natural de la intérprete con la genética de estos ejemplares.

Con esta revelación, Shakira no solo demuestra que domina los escenarios y las listas de popularidad globales, sino que también posee una gran conexión con sus raíces.

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