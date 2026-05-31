Tom Steyer: Seré un luchador feroz en defensa de los trabajadores californianos

En un encuentro con medios comunitarios,Tom Steyer, el multimillonario candidato demócrata a gobernador de California confirmó sus planes para procesar a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que ejerzan perfil racial y actos de violencia.

Reiteró su compromiso por la creación de un fondo legal para los inmigrantes que enfrentan deportación.

En un encuentro organizado por American Community Media, Steyer se definió como el único candidato que impulsa el cambio en favor de los trabajadores.

“Abogo por una prosperidad compartida. Tenemos la tasa de pobreza más alta de todos los Estados Unidos de América. Nuestros sistemas educativos deben mejorar sustancialmente. Debemos garantizar el acceso a la atención médica como un derecho fundamental”, dijo.

Agregó: “Debemos convertir al estado en un lugar donde la gente pueda volver a albergar la esperanza de comprar una vivienda y donde los alquileres sean asequibles. Esa es, precisamente, la razón por la que me postulo para gobernador”.

Steyer es un empresario, ambientalista y fundador de la organización de acción climática, NextGen América, y previamente hizo campaña para presidente de Estados Unidos.

“Esta es una elección sencilla. Las corporaciones no quieren que nada cambie. Ellos se oponen a mí con gran vehemencia; la clase trabajadora, por el contrario, me apoya con gran firmeza”.

A continuación algunos fragmentos de la entrevista con el candidato Steyer.

Si resultara elegido gobernador, ¿qué haría específicamente de manera diferente o más enérgica para proteger a los inmigrantes de California?

Procesaré judicialmente a los agentes del ICE por aplicar perfiles raciales a los californianos, llegando incluso hasta Stephen Miller, para responsabilizar a quienes los envían a ejercer violencia contra los californianos.

Deberíamos contar con un fondo de defensa legal bien financiado por el Estado para asistir a las personas que han sido secuestradas o que se encuentran bajo amenaza de deportación.

En mi opinión, yo presento la política más contundente contra el ICE de todos los candidatos en esta contienda. La misión del gobernador de California consiste en interponerse como escudo protector, entre la violencia, el terror, la discriminación racial y el pueblo de California.

¿Apoyaría a los defensores de los inmigrantes a cerrar los centros de detención del ICE?

Quiero presionar con firmeza para inspeccionarlos y asegurarme de que no estén infringiendo la ley.

Si van a detener a californianos, y en lugar de hacerlo en California, lo hacen en Arizona, no creo que eso represente una victoria.

¿Cómo resolvería la escasez de trabajadores de la salud en California en las zonas rurales?

Los sistemas de pagador único en todo el mundo cuestan aproximadamente la mitad de nuestro sistema y ofrecen resultados de salud que son, como mínimo, tan buenos como los nuestros.

Cuando me preguntan cuánto tiempo tomará, respondo que comenzará desde el primer día; y esta es la razón por la que los enfermeros me brindan su apoyo.

Resolver todos los detalles de esta iniciativa será una tarea muy compleja; necesitamos obtener una exención por parte del gobierno federal, lo cual implica que necesitamos una administración diferente en Washington, D.C.

Según los informes, usted ha gastado $192 millones de su propia fortuna en su campaña. ¿Cómo responde a las críticas de quienes dicen que, al no haber ocupado nunca un cargo político, está intentando comprar su camino para convertirse en gobernador de California?

Estoy muy lejos de ser el único multimillonario en esta contienda. Los multimillonarios y las grandes corporaciones de este estado están absolutamente presentes en esta carrera y están aportando millones de dólares, ya sea para apoyar a otros candidatos o, específicamente, para oponerse a mí.

Existe una campaña de $50 millones para impedir que yo llegue a ser gobernador; esa cifra constituye un récord en cualquier campaña electoral de California.

Aunque eso resulte sorprendente, la verdad es que los políticos de carrera no están dispuestos a cambiar el sistema. Yo soy alguien que ha obtenido resultados durante toda su vida, incluso en el ámbito gubernamental, como ciudadano particular y, en mi calidad de gobernador, podré continuar haciéndolo a una escala mmayor y de una manera mucho mejor.

Usted ha tenido varias empresas de biotecnología y de la gran industria farmacéutica, ¿va a enfrentarse a la gran industria farmacéutica para cuestionar el precio de los medicamentos y lograr reducirlos?

Necesitamos reducir el costo de la atención médica para poder garantizarla como un derecho a cada californiano; y eso significa enfrentarse a las compañías farmacéuticas y luchar contra ellas en materia de precios.

Conozco a fondo este sistema, sé cómo lo manipulan y utilizan descaradamente en su propio beneficio.

Mi único interés aquí son los trabajadores californianos. Yo juego en el Equipo California y quiero que gane siempre; seré un luchador feroz en defensa de todos nosotros.

¿Cómo defiende sus inversiones en prisiones privadas y en la industria de los combustibles fósiles, las cuales se remontan al inicio de su carrera?

Hace 21 años, tras declarar que fue un error, nos retiramos de este sector y nunca más volveremos a hacerlo. He trabajado arduamente para ayudar a California a transitar desde una época de encarcelamiento masivo y racista hacia el concepto de justicia rehabilitadora.

Y permítanme añadir esto: la organización más grande y poderosa de California en el ámbito de la justicia rehabilitadora se llama Smart Justice, y me brindó su respaldo para el cargo de gobernador.

¿Qué estrategias planea implementar para apoyar y empoderar a las pequeñas y microempresas en el estado de California?

Quiero asegurarme de que no les impongamos una regulación excesiva, y que las tarifas que cobramos no sean onerosas, ya que, evidentemente, su existencia es absolutamente fundamental para el crecimiento, el empleo y las comunidades de California.

¿Cómo impulsaría una acción climática agresiva al tiempo que se asegura de que las familias trabajadoras no soporten el costo de la transición?

Mi política medioambiental consta de tres puntos: primero, el que contamina paga; segundo, dado que en nuestra sociedad ha existido un racismo estructural que ha dirigido la contaminación de manera desproporcionada hacia las comunidades afroamericanas y latinas, debemos situar la justicia medioambiental en el centro de toda política ambiental.

Asimismo, necesitamos que personas de esas comunidades asuman un papel de liderazgo en el diseño de dichas políticas para garantizar que esta situación llegue a su fin. Tercero, debemos implementar el uso de energías limpias, ya que resultan mucho más económicas.

En cuanto a la electricidad, propongo reducir las tarifas en un 25% enfrentándome a los monopolios eléctricos; esto implica regularlos de manera diferente a través de la Comisión de Servicios Públicos, pero también fomentar la competencia a nivel local para así lograr una bajada de precios y que la gente pague menos por su electricidad. Actualmente pagamos el doble del promedio nacional, y eso es inaceptable.

Mi propuesta es establecer un impuesto a las compañías petroleras que nos estafan en las bombas de gasolina, y devolverlo directamente a los californianos que están sufriendo las consecuencias del alza de precios en las gasolineras.

La última encuesta del Partido Demócrata de California realizada a mediados del mes de mayo, le da a Tom Steyer, el tercer lugar en las preferencias con un 15% de apoyo de los probables votantes. En primer lugar se ubica el republicano Steve Hilton con el 22%, y el demócrata Xavier Becerra con el 21%. Los dos candidatos con el mayor número de votos, se enfrentarán en la elección general para gobernador de noviembre.