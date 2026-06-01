Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola

Autoridades brasileñas de salud anunciaron que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo, en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

En Sao Paulo, un hombre de 37 años que estuvo en República Democrática del Congo (RDC) “presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso” de ébola, dijo en una nota la gobernación de Sao Paulo, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio de Brasil. El paciente dio positivo en un caso grave de meningitis y está internado “en aislamiento”.

En Rio de Janeiro, la secretaría de salud estatal también anunció que se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar “síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea” y dar positivo en malaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda.

Cepa responsable del brote no tiene vacuna y no existe tratamiento

Ha habido más de 1.000 casos sospechosos de ébola en RDC desde que se declaró el brote en el país el 15 de mayo, incluidos casi 250 muertos, informó el jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Uganda confirmó dos nuevos casos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa el viernes, lo que eleva el total a nueve desde el 15 de mayo, incluido un fallecido.

La cepa responsable del brote actual se llama Bundibugyo y no tiene vacuna ni tratamiento específico. El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.