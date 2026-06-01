Gerardo Mérida Sánchez enfrenta encadenado audiencia en Nueva York: ¿qué sigue?

NUEVA YORK.- Gerardo Mérida Sánchez, exmilitar y exsecretario de Seguridad del estado de Sinaloa, México, ingresó encadenado de pies, cintura y manos a la sala 618 de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentó su segunda audiencia camino a un juicio todavía sin fecha de inicio.

El general en retiro se declaró “no culpable” en una primera audiencia, pero la de este martes sirvió para que la jueza Katherine Polk Failla aclarara parte del procedimiento sobre la evidencia y pruebas que los fiscales deberán entregar a la defensa, liderada por la abogada Sarah Krisoff.

Mérida Sánchez enfrenta tres cargos: 1) intento de conspiración para la importación/exportación de narcóticos; 2) delito violento relacionado con drogas, ametralladoras y armamento destructivo, y 3) conspiración para cometer un delito delito violento relacionado con drogas, ametralladoras y armamento destructivo.

En un momento la jueza abordó la posible “abundancia” de evidencia, así como la llegada en “olas” de otros acusados, tomando en consideración que en el mismo proceso que enfrenta Mérida Sánchez, el Departamento de Justicia integró a otros nueve acusados. El exmilitar es el único confirmado en prisión y en proceso de juicio.

Antes de comenzar la audiencia, la jueza preguntó a Mérida Sánchez sobre la traducción, ya que tuvo un intérprete a su disposición, tras lo cual indicó que un periodo de 60 días, los fiscales –representados por el asistente del fiscal David Robles– deberán entregar evidencia, a través de diversas mociones.

La jueza indicó que con tal información Mérida Sánchez “podrá evaluar y discutir sus opciones” de defensa.

No hay una fecha particular en que los fiscales deben entregar la información a la defensa, ni cómo será revisada, pero la siguiente fecha de audiencia es el 4 de agosto, a las 4:30 p.m. ET. El tiempo transcurrido hasta entonces será descartado del conteo para un juicio expedito, a fin de proteger el derecho del acusado, quien expresó entender el procedimiento.

Mérida Sánchez forma parte de un paquete de 10 acusaciones contra políticos en funciones y retirados en México presuntamente coludidos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa. El general en retiro se entregó en Arizona, desde donde fue enviado a la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Un militar en retiro y cabizbajo

Eran las 12:16 cuando el general en retiro Mérida Sánchez ingresó a la sala escoltado por dos elementos de U.S. Marshals, caminaba lento, debido a que iba encadenado de los pies, se le veía cabizbajo, aunque esbozó alguna sonrisa al dialogar con su abogada Krisoff. Los alguaciles le quitaron las esposas y la cadena que rodeaba su cintura.

La audiencia estaba programada para las 12:00 p.m., pero la llegada del acusado se retrasó, sin que hubiera explicaciones. La jueza ingresó a la sala a las 12:22 p.m. y durante menos de 10 minutos abordó el proceso de Mérida Sánchez, quien iba con uniforme color beige y un suéter gris debajo de la camisa.

El acusado habló durante un momento con su abogada con apoyo del traductor, pero ese momento fue inaudible, debido a que se prendió un sistema de sonido, como una televisión prendida en un canal sin señal, para brindar cierta privacidad al acusado y su defensa.

Ni el fiscal Robles ni la abogada Kissoff tuvieron más que agregar. La jueza terminó la audiencia, tras la cual los oficiales esposaron nuevamente a Mérida Sánchez para sacarlo de la sala y llevarlo de nuevo al Metropolitan Detention Center en Brooklyn.