Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Primero de junio y vienes arrastrando sentimientos que ya deberías haber mandado mucho al carajo desde hace tiempo. Mira, Leo, tú tienes un corazón enorme, pero también una mala costumbre de darle segundas, terceras y hasta quintas oportunidades a gente que nomás te busca cuando se siente sola, aburrida o necesita quien le levante el ego. Ya deja de mendigar atención donde apenas y te dan migajas, porque mientras tú entregas todo, hay personas que solo te usan pa sentirse importantes y luego desaparecen como si nada. No naciste para rogar amor, naciste para que te quieran bonito, con ganas y sin juegos baratos.
Traes una energía medio rara en estos días porque vas a comenzar a abrir los ojos sobre una persona que te ha estado viendo la cara desde hace tiempo. Algo no te cuadra, y aunque te hagas menso o mensa, tu intuición ya te gritó la verdad en la cara. No ignores esas señales. Cuando alguien te quiere de verdad no te hace sentir inseguridad ni te deja con dudas. Aprende a distinguir entre quien te ama y quien solo disfruta tenerte ahí esperando como tonto o tonta.
En cuestiones del amor vienen cambios importantes. Si tienes pareja, hay muchas cosas que necesitan hablarse antes de que el orgullo les termine fregando la relación. Andan cargando silencios, molestias y palabras atoradas que tarde o temprano van a explotar. Tú eres de los que guarda mucho hasta que un día revientas y sacas hasta lo que pasó hace diez años. Mejor habla ahorita y evita dramas innecesarios. Y si estás soltero o soltera, cuidado con caer otra vez con una persona que ya te hizo daño. No confundas nostalgia con amor porque luego acabas llorando por alguien que ni merece tus lágrimas.
Hay una amistad que te aprecia muchísimo y tú casi ni cuenta te has dado porque andas demasiado entretenido pensando en gente que no vale ni el coraje. Esa amistad será clave en próximas semanas porque te ayudará a salir de una situación complicada o te dará un consejo que te abrirá los ojos. Aprende a valorar a quien sí está contigo cuando andas jodido emocionalmente y no solo cuando traes dinero, fiesta o buena cara.
Un familiar necesitará mucho de ti y aunque a veces te fastidia sentir que siempre eres quien resuelve todo, esta vez tu apoyo será importante. No te hagas el indiferente porque después podrías arrepentirte. También vienen gastos inesperados o posibilidades de perder algún objeto, dinero o documento, así que ponte abusado o abusada y deja de andar en la luna porque últimamente traes la cabeza pensando en puras tonterías.
En el trabajo o economía tendrás una oportunidad buena, pero vas a tener que ponerte más disciplinado. Ya bájale un poco al gasto hormiga porque luego andas comprando cosas que ni ocupas y después te estás tronando los dedos porque no completas ni pa los tacos. Junio comienza fuerte para ti y dependerá mucho de las decisiones que tomes ahorita.
Y ojo con una declaración de amor o con alguien que comenzará a demostrarte interés de una manera muy obvia. Puede tratarse de una persona que ya conocías o alguien que te observaba desde hace tiempo en silencio. Tú nomás no te emociones tan rápido ni te inventes historias de boda desde el primer mensaje, porque luego te enamoras más rápido que nada y terminas decepcionándote solito o solita.
Tu mejor consejo para este inicio de mes será aprender a decir lo que sientes sin miedo. Deja de tragarte corajes, reclamos y tristezas porque todo eso se convierte en veneno y termina dañándote más a ti que a los demás. Habla claro, pon límites y manda lejos a quien te robe la paz. Ya es tiempo de dejar de conformarte con amores baratos cuando tú naciste para algo mucho más grande.
Tus números de la suerte son 08, 17 y 29. Tu color del día es el dorado.
VIRGO
Arrancas junio con muchas cosas dando vueltas en tu cabeza y una necesidad enorme de cambiar varias situaciones que ya te tienen hasta la madre. Mira, Virgo, tú podrás ser muy inteligente y muy organizado para resolverle la vida a medio mundo, pero cuando se trata de tus sentimientos te haces bolas bien feo y terminas justificando a personas que no darían ni un peso por ti. Ya estuvo bueno de permitir que cualquiera entre a tu vida nomás porque te habló bonito o porque te prometió cosas que ni intención tenía de cumplir.
Traes mucha envidia alrededor y lo peor es que varias personas que te sonríen son las mismas que quisieran verte caer. Hay gente que se incomoda cuando te va bien porque no soportan que avances mientras ellos siguen atorados en la misma miseria emocional de siempre. Tú no necesitas andar demostrando nada, pero sí necesitas aprender a poner límites y dejar de confiar tan rápido. No cuentes tus planes, no digas de más y deja de abrirle tu corazón a quien apenas conoces porque luego terminas decepcionado o decepcionada.
En el amor vas a comenzar a sanar heridas que todavía te dolían aunque fingías que ya las habías superado. Hay recuerdos de una relación pasada que de repente se te vienen a la mente y te ponen sentimental, pero no confundas extrañar con querer regresar. A veces uno extraña la costumbre, no a la persona. Lo que ya se fue tenía que irse porque no te estaba dejando nada bueno más que ansiedad, inseguridades y dolores de cabeza. Tú mereces una relación tranquila, donde no tengas que andar adivinando si te quieren o no.
Si tienes pareja, vienen días de mucho coqueteo y tentaciones alrededor de esa persona. Alguien le anda tirando los perros descaradamente y aunque según muy fiel o muy fiela, tampoco le disgusta tanta atención. Ojo ahí, porque si notas actitudes raras, mensajes escondidos o cambios de comportamiento, mejor habla las cosas desde ahorita antes de que el problema crezca. Y si estás soltero o soltera, hay muchas posibilidades de conocer a alguien en una salida, reunión o por medio de amistades. La química se va a notar luego luego, pero no te aceleres ni quieras entregar hasta el acta de nacimiento el primer día.
Traes también muchas ganas de mejorar físicamente y la neta sí necesitas ponerte las pilas con tu cuerpazo criminal. Has descuidado bastante tu alimentación, tus horarios y hasta el sueño. Luego andas diciendo que quieres verte espectacular pero te comes media cocina cuando te da ansiedad. Tienes toda la capacidad de lograr el cambio que deseas, porque cuando te propones algo eres de los signos más disciplinados del zodiaco. Nomás deja la flojera y la procrastinación porque luego dices “el lunes empiezo” y ese lunes nunca llega.
Se aproxima una salida con amistades que te va a ayudar muchísimo a despejarte. Vas a reír, relajarte y olvidarte por unas horas de tantos problemas que has cargado. También se ve un reencuentro amoroso o una conversación pendiente con alguien que todavía mueve ciertas emociones dentro de ti. Ahí vas a tener que decidir si vale la pena volver a abrir esa puerta o mejor dejarla cerrada para siempre.
En cuestión de dinero vienen compras importantes, pero controla un poco el impulso porque luego te emocionas viendo ofertas y terminas gastando hasta lo que no tienes. Cuida mucho papeles, pagos y cuestiones relacionadas con trámites porque podrías cometer errores por andar distraído o distraída.
Este inicio de junio será perfecto para reinventarte, mandar lejos gente tóxica y comenzar a creer más en ti. Ya deja de minimizar todo lo bueno que haces y aprende a reconocer tu valor. Porque mientras tú dudas de lo fregón o fregona que eres, hay personas allá afuera deseando tener aunque sea la mitad de tu capacidad.
Tus números de la suerte son 03, 11 y 26. Tu color del día es el verde esmeralda.
LIBRA
Primero de junio y ya es hora de que te caiga el veinte de muchas cosas que has venido arrastrando desde hace meses. Mira, Libra, tú tienes una manía muy fea de querer salvar relaciones, amistades y situaciones que ya están más muertas que nada. Te aferras demasiado al pasado, aunque según tú ya lo superaste. Ahí sigues, revisando recuerdos, pensando en lo que pudo haber sido y dejando que ciertas heridas sigan abiertas nomás porque no has querido soltar de verdad. Pero este mes viene a enseñarte que mientras sigas cargando dolores viejos, jamás vas a poder recibir todo lo bueno que la vida quiere darte.
Tienes que aprender a elegirte a ti primero. Ya deja de querer quedar bien con todo mundo porque mientras tú solucionas problemas ajenos, nadie mueve un dedo cuando eres tú quien anda mal. Te desgastas demasiado emocionalmente y luego terminas cansado, de malas y sintiendo que la vida no avanza. Y cómo va avanzar si sigues dejando entrar a tu vida a personas que solo llegan a quitarte paz, dinero, tiempo y hasta ganas de vivir.
Viene un nuevo comienzo muy importante para ti, pero necesitarás tener pantalones y dejar atrás personas, lugares y costumbres que ya no te están aportando nada bueno. Hay una tristeza que todavía cargas en silencio y aunque sonrías y te hagas el fuerte o la fuerte, en las noches sigues pensando demasiado. No todo mundo merece seguir viviendo en tu cabeza. Aprende a cerrar ciclos sin necesidad de explicaciones porque hay gente que ni siquiera merece una despedida.
En cuestión de dinero se mira un aliviane muy bueno. Te pagan una deuda, recuperas dinero que pensabas perdido o llega un ingreso extra que te ayudará muchísimo. Eso sí, administra bien porque luego nomás cae dinerito y ya andas gastando en cosas que ni necesitabas. Cuidado con compras impulsivas o con prestar dinero a personas que siempre salen con cuentos y jamás pagan. Tú tienes buen corazón, pero ya estuvo bueno de andar patrocinando irresponsables.
En el amor también vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, cuidado con los celos, los dramas y los reclamos innecesarios. A veces quieres tanta atención que terminas ahogando a la otra persona. No necesitas que te estén diciendo cada cinco minutos cuánto te aman. El verdadero amor se demuestra en acciones, en quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles y en quién no te suelta aunque el mundo se esté cayendo. Ya deja de hacer tormentas por cualquier tontería porque luego hasta tú mismo o misma sabes que exageras.
Si estás soltero o soltera, hay alguien que comenzará a acercarse poco a poco. Puede iniciar como amistad o simple plática, pero con el tiempo la química irá creciendo. Nomás no te aceleres ni empieces a inventarte historias de amor antes de tiempo porque luego terminas decepcionado por expectativas que tú solito o solita creaste.
Una amistad podría decepcionarte muchísimo al enterarte de comentarios o actitudes que no esperabas. No te pongas triste, mejor agradécele a la vida que te mostró quién sí y quién no merece estar contigo. Recuerda que la envidia siempre viene disfrazada de sonrisa falsa.
En la familia habrá necesidad de apoyar a alguien cercano que está pasando un momento complicado. Tu consejo o compañía será importante, así que no te hagas indiferente. También se visualiza mucho movimiento emocional en estos días, sueños intensos y presentimientos muy fuertes. Tú eres muy intuitivo o intuitiva, pero a veces ignoras las señales por miedo a aceptar la verdad.
Este junio será perfecto para arriesgarte, cambiar hábitos y comenzar a visualizar la vida que realmente deseas. Porque algo sí te voy a decir: el mundo jamás ha sido para cobardes. Lo que quieres no va a llegar tocando tu puerta mientras sigues acostado lamentándote. Muévete, actúa y deja de tenerle miedo a empezar de nuevo.
Tus números de la suerte son 05, 14 y 32. Tu color del día es el azul cielo.
ESCORPIÓN
Ya estuvo bueno de seguir cargando problemas, corajes y tristezas que ni te dejan dormir tranquilo ni te permiten disfrutar la vida como deberías. Junio llega para sacudirte fuerte, Escorpión, y hacerte entender que muchas veces eres tú quien se complica la existencia pensando demasiado y dándole importancia a gente que ni vale el coraje. Hay personas en tu entorno que disfrutan verte enojado, triste o confundido porque les incomoda tu fuerza y la manera en que siempre logras levantarte aunque la vida te quiera poner de rodillas.
Traes mucha energía acumulada y necesitas aprender a soltar todo lo que te está dañando. Ya basta de quedarte callado nomás por evitar problemas. Tú aguantas mucho, pero cuando explotas arrasas con todo y luego andas arrepentido o arrepentida por las cosas que dijiste en un momento de enojo. Mejor aprende a hablar a tiempo y poner límites antes de que la situación se salga de control.
Se ven chismes, envidias y personas metiendo su cuchara en asuntos que ni les importan. Hay alguien muy cercano que aparenta apoyarte pero por detrás habla más de la cuenta. No cuentes tus planes ni tus movimientos porque no toda la gente que te rodea quiere verte triunfar. Tú tienes un brillo muy fuerte y eso despierta muchas inseguridades en otros. La mejor manera de callar bocas será seguir avanzando sin necesidad de andar dando explicaciones.
En cuestiones económicas vienen buenas noticias. Te llegará un dinero extra que te va a caer como bendición porque traías varias preocupaciones encima. Puede tratarse de un pago pendiente, una deuda que te liquidan o hasta una oportunidad nueva para generar más ingresos. Eso sí, cuida mucho tus gastos porque luego te emocionas y en dos días ya no sabes ni en qué se fue el dinero. También hay posibilidades de perder algún objeto importante, documentos o dinero por andar distraído o pensando en mil cosas al mismo tiempo. Ponte más abusado o abusada.
En el amor las cosas estarán algo intensas. Si tienes pareja, vienen momentos de tensión por malos entendidos, celos o comentarios de terceras personas. No permitas que gente metiche arruine lo que han construido. Habla claro y deja de suponer cosas porque luego tú solo armas películas completas en la cabeza. Y si estás soltero o soltera, cuidado con regresar con alguien que ya te falló antes. Hay personas que vuelven no porque te amen, sino porque saben que siempre encuentras la manera de levantarlas cuando andan mal.
Una amistad se acercará contigo para pedirte consejo o contarte un chisme que te va a dejar con el ojo cuadrado. Tú escucha, pero no te metas demasiado porque luego terminas embarrado en problemas ajenos. Aprende que no todo te corresponde solucionarlo. También se aproxima un viaje o reunión familiar que te ayudará muchísimo a despejarte y cambiar de ambiente. Necesitas salir un poco de la rutina porque traías demasiada carga emocional encima.
En tu familia hay personas que necesitan más de tu atención. A veces te enfocas tanto en relaciones, amistades o problemas externos que descuidas a quienes realmente han estado contigo en las buenas y en las malas. No olvides quién te tendió la mano cuando más lo necesitabas.
Traes además una energía muy fuerte para comenzar nuevos proyectos o cerrar ciclos importantes. Junio será un mes de transformación para ti. Vas a darte cuenta de quién sí merece estar en tu vida y quién solo te estaba quitando paz. Y aunque te duela aceptar ciertas verdades, será lo mejor que te puede pasar.
Tu mejor consejo para este inicio de mes será dejar de vivir esperando que los demás cambien. La gente muestra lo que es desde el principio, pero tú luego te haces ilusiones pensando que con amor o paciencia cambiarán. No, mi cielo, quien quiere hacer daño lo hará tarde o temprano. Aprende a proteger tu energía y deja de cargar problemas ajenos.
Tus números de la suerte son 09, 21 y 30. Tu color del día es el rojo intenso.
PISCIS
Junio comienza moviéndote muchas emociones y haciéndote entender que ya no puedes seguir permitiendo que otras personas decidan por ti o metan su cuchara en asuntos que solo te corresponden a ti. Mira, Piscis, tú eres uno de los signos más intuitivos y bendecidos del zodiaco, pero también uno de los más distraídos cuando se trata de escuchar su propia voz interior. Tu sexto sentido rara vez se equivoca, el problema es que muchas veces prefieres escuchar opiniones ajenas antes que hacerle caso a lo que tu corazón y tu intuición ya te habían advertido desde hace tiempo.
Tienes una capacidad enorme para adaptarte a la gente con la que convives y eso puede ser algo bueno o algo muy peligroso. Porque sin darte cuenta terminas copiando energías, hábitos y hasta problemas de personas que no siempre te aportan algo positivo. Tú absorbes todo como esponja y por eso necesitas aprender a rodearte de gente que te motive, te inspire y te haga crecer, no de personas amargadas que nomás viven criticando y viendo cómo fregarse a los demás.
En cuestiones del amor traes una revolución emocional bastante fuerte. Si estás soltero o soltera, ya deja de repetir las mismas historias con diferentes personas. Siempre dices que te va mal en el amor, pero también te enamoras de puro caso perdido que apenas te da tantita atención y ya andas imaginando boda, hijos y hasta el apellido junto al tuyo. Para que las cosas cambien necesitas actuar diferente. Aprende a darte tu lugar, a poner límites y a dejar de conformarte con migajas emocionales. El amor bonito sí existe, pero primero tienes que dejar de andar buscando cariño donde claramente solo hay interés o costumbre.
Si tienes pareja, vienen momentos importantes para fortalecer la relación, pero también será necesario hablar claro sobre ciertas inseguridades y molestias que han venido guardando. Tú muchas veces prefieres quedarte callado para evitar problemas, pero luego explotas de la nada y sacas hasta cosas que pasaron hace siglos. Aprende a comunicarte mejor y deja de esperar que la otra persona adivine lo que sientes.
En el trabajo o economía se visualizan cambios importantes. Puede haber movimientos laborales, nuevas oportunidades o propuestas que al principio te darán miedo, pero que terminarán beneficiándote muchísimo. No le tengas miedo a crecer ni a salir de tu zona de confort. Eso sí, tampoco vayas a soltar la chuleta antes de asegurar la otra, porque luego te emocionas con promesas bonitas y terminas arrepintiéndote. Analiza bien cada paso y no tomes decisiones por impulso.
También vienen días donde andarás muy sensible emocionalmente. Cualquier comentario podría afectarte más de la cuenta y eso se debe a que traes mucho cansancio acumulado. Necesitas descansar más, dormir mejor y dejar de cargar problemas ajenos. Tú siempre quieres salvar a todo mundo y al final quien termina destruido eres tú. Aprende a decir “no puedo” sin sentir culpa.
Una amistad te buscará para pedirte apoyo o consejo porque te considera una persona sabia y de confianza. Tú escucha y ayuda si está en tus posibilidades, pero no te involucres demasiado en problemas que no son tuyos. También se visualiza una noticia relacionada con un viaje, cambio de planes o salida inesperada que te ayudará muchísimo a despejar tu mente.
Tu energía espiritual estará muy fuerte este inicio de mes. Tendrás sueños raros, presentimientos y señales muy claras. Hazle caso a tu intuición porque ahí estarán muchas respuestas que llevabas tiempo buscando. Tú sabes perfectamente cuándo algo vibra bonito y cuándo algo solo viene a quitarte paz.
El consejo más importante para ti en este inicio de junio será dejar de vivir para darle gusto a los demás. No naciste para cargar expectativas ajenas ni para convertirte en la solución de todos. Ya es momento de pensar más en ti, en tu estabilidad emocional y en todo lo que realmente mereces.
Tus números de la suerte son 06, 18 y 27. Tu color del día es el morado.
ACUARIO
Primero de junio y el universo viene a darte una buena sacudida para que entiendas que no puedes seguir actuando con tanta frialdad y luego hacerte el sorprendido cuando las personas comienzan a alejarse de ti. Mira, Acuario, tú tienes un corazón enorme, pero también una boca y un carácter que a veces parecen navaja recién afilada. Dices las cosas sin pensar y muchas veces terminas lastimando a gente que de verdad te quiere nomás por querer verte muy fuerte o muy indiferente. Ya bájale dos rayitas porque hay personas importantes cansándose de tus desplantes.
Traes además una mala costumbre de volver a confiar en quien ya te falló veinte veces. Ahí vas otra vez de noble, dando oportunidades a gente que solo aparece cuando necesita algo de ti. Luego terminas decepcionado o decepcionada porque esperabas reciprocidad de personas que jamás han sabido valorar todo lo que haces por ellas. Aprende a distinguir quién realmente merece seguir en tu vida y quién solo te busca cuando le conviene.
En el amor vienen movimientos muy fuertes. Si tienes pareja, cuidado con discusiones tontas provocadas por malos entendidos o por tu manera tan seca de responder. A veces según tú estás siendo sincero o sincera, pero la otra persona siente que le hablas con desprecio. Aprende a tener más tacto porque no todo se arregla con “así soy yo”. También se ven celos o inseguridades por parte de alguno de los dos, así que será importante hablar claro antes de que los problemas crezcan.
Si estás soltero o soltera, un amor a distancia comenzará a mover mucho tus emociones. Habrá mensajes, llamadas o conversaciones muy intensas que te harán sentir acompañado o acompañada, pero también llegará un punto donde te vas a desesperar porque tú eres de contacto, de presencia y de sentir a la persona cerca. No eres muy bueno para relaciones a medias ni para amores que viven pegados al teléfono. Necesitas hechos, tiempo y atención constante.
Una amistad cercana podría pasar por una ruptura o decepción amorosa y acudirá contigo buscando consejo. Tú escucharás y apoyarás, pero ojo con hablar de más o meterte demasiado porque luego terminas cargando problemas ajenos que ni te corresponden. También vienen chismes alrededor de una relación que te van a dejar pensando muchas cosas.
En cuestiones de salud y accidentes sí necesitas ponerte más abusado o abusada porque se marcan golpes, caídas, cortadas o pequeños descuidos por andar acelerado o pensando en mil cosas al mismo tiempo. Maneja con cuidado, fíjate por dónde caminas y deja de andar haciendo todo con prisas porque podrías llevarte un buen susto.
En el dinero vienen cambios positivos, aunque algo lentos. Te desespera no ver resultados rápidos, pero poco a poco comenzarás a acomodar asuntos económicos que te tenían preocupado. También se ve una compra importante o gasto inesperado relacionado con hogar, tecnología o documentos. Administra bien porque luego gastas por impulso y después andas viendo cómo completar.
Hay además una persona que te observa mucho y siente admiración por ti, aunque tú ni en cuenta porque andas demasiado enfocado en tus propios dramas. Esa persona podría acercarse en próximas semanas y hacerte sentir algo distinto. Nomás no vayas a salir con tus cambios de humor o tus actitudes raras porque luego espantas a la gente antes de que te conozca bien.
Tu mayor aprendizaje este inicio de junio será entender que no puedes controlar la vida ni la forma de pensar de los demás. Deja de querer imponer tus ideas o cambiar personas a tu manera porque cada quien tiene su proceso. Tú da tu opinión cuando te la pidan y deja de meterte donde no te llaman, porque luego terminas convirtiéndote en el villano de historias que ni eran tuyas.
Ya es tiempo de cuidar más tu energía, tus palabras y tu manera de reaccionar. Porque aunque muchas veces aparentas no sentir nada, la realidad es que eres más sensible de lo que cualquiera imagina.
Tus números de la suerte son 10, 19 y 33. Tu color del día es el turquesa.
CAPRICORNIO
Junio llega a mover muchas piezas en tu vida y a enseñarte que no puedes seguir actuando de la misma manera esperando resultados diferentes. Mira, Capricornio, tú eres de los signos más fuertes y trabajadores del zodiaco, pero también uno de los más tercos y cerrados cuando se trata de sentimientos. Te cuesta muchísimo expresar cariño, pedir perdón o reconocer cuando alguien realmente te importa. Muchas veces la gente piensa que eres frío o indiferente, cuando en realidad solo no sabes cómo demostrar lo que sientes sin sentirte vulnerable.
Este inicio de mes será clave para darte cuenta de quién sí merece seguir en tu vida y quién ya nomás te está quitando tiempo, energía y paz mental. Ya deja de dar segundas oportunidades a quien te ha demostrado una y otra vez que no piensa cambiar. El amor verdadero no anda jugando a las escondidas ni buscando pretextos para andar viendo otras opciones. Cuando alguien realmente te quiere, cuida la relación y lucha por mantenerte en su vida. Tú no naciste para rogar atención ni para competir con nadie.
En cuestiones del amor vienen días algo intensos. Si tienes pareja, cuidado con los celos, las inseguridades y las discusiones provocadas por malos entendidos. Hay mucho orgullo acumulado entre ustedes y eso podría explotar en cualquier momento si no aprenden a hablar claro. Tú muchas veces prefieres quedarte callado hasta que ya no aguantas y luego dices cosas hirientes nomás por coraje. Aprende a medir tus palabras porque hay personas que sí te aman de verdad y no merecen pagar los platos rotos de tus heridas pasadas.
Si estás soltero o soltera, una propuesta bastante atrevida o una situación medio prohibida podría ponerte a pensar demasiado. Va a despertar tus ganas de aventura, pero también tendrás que analizar si realmente vale la pena arriesgar estabilidad por un rato de emoción. Tú sabes perfectamente cuándo algo viene para construir y cuándo solo viene a desacomodarte la vida.
En el área laboral seguirás muy enfocado o enfocada en sacar adelante pendientes y responsabilidades, pero cuidado con convertirte en esclavo del trabajo. Últimamente te la pasas pensando tanto en dinero, deudas o proyectos que has descuidado a personas importantes. Hay familia, amistades o incluso pareja que extrañan más tiempo contigo, más atención y más muestras de cariño. No todo se arregla pagando cosas o resolviendo problemas económicos. A veces un abrazo, una llamada o una plática sincera vale muchísimo más.
También necesitas poner más atención en tu salud. Se marcan problemas de colitis, inflamación y malestares relacionados con el estrés y la alimentación. Tú eres muy de tragarte corajes y emociones, y eso termina afectando tu cuerpo. Bájale un poco a las harinas, lácteos y comidas pesadas porque tu estómago te va a reclamar bastante en estos días. Descansa más y deja de cargar el mundo sobre tus hombros porque ni Superman pudo con tanto.
Hay además una noticia o situación fuerte que llegará para hacerte abrir los ojos. Puede tratarse de un problema familiar, una decepción o un golpe emocional que te hará valorar muchísimo más a ciertas personas. La vida viene a enseñarte que el tiempo no se recupera y que no puedes seguir posponiendo momentos importantes por estar siempre ocupado u ocupado emocionalmente.
En cuestiones económicas se ven mejoras lentas pero seguras. Viene una oportunidad para generar más ingresos o acomodar pendientes financieros que te traían preocupado. Eso sí, no prestes dinero ni hagas tratos apresurados porque alguien podría intentar aprovecharse de tu buena voluntad.
Tu mejor consejo para este inicio de junio será aprender a demostrar más lo que sientes. No esperes a perder personas para decirles cuánto significan para ti. Porque aunque aparentes fortaleza todo el tiempo, también necesitas cariño, apoyo y sentirte acompañado o acompañada.
Tus números de la suerte son 07, 16 y 28. Tu color del día es el gris plata.
SAGITARIO
Primero de junio y ya es hora de que pongas un poco más de orden en tu corazón, en tus pensamientos y hasta en tu estómago porque traes un desmadrito emocional y alimenticio que ya te está pasando factura. Mira, Sagitario, tú eres bien intenso para sentir, para enamorarte y hasta para sufrir, aunque quieras aparentar que todo te vale. Te haces el fuerte o la fuerte, pero cuando alguien te mueve el tapete terminas pensando demasiado, revisando recuerdos y haciéndote historias en la cabeza que ni existen.
Lo primero que necesitas entender este mes es que ya no debes seguir buscando a quien claramente no está interesado en encontrarte. Deja de escribirle mil veces a quien apenas te responde con un “jajaja” o un “ok”. Tú mereces reciprocidad, atención y ganas, no migajas emocionales. Hay personas que solo te buscan cuando están aburridas o necesitan levantar su ego, y tú ahí vas de noble creyendo que ahora sí cambiarán. Ya no, mi cielo. Aprende a retirarte con dignidad antes de terminar mendigando amor.
En cuestiones sentimentales vienen momentos importantes. Si tienes pareja, cuidado con descuidar demasiado la relación por andar enfocado en amistades, trabajo o simplemente en tu mundo. La persona que está contigo comenzará a exigir más tiempo, atención y detalles porque siente que últimamente la tienes en segundo plano. Y la verdad sí has andado medio distraído o distraída. No des por hecho que alguien siempre estará ahí nomás porque sí. El amor también necesita atención, presencia y ganas.
Si estás soltero o soltera, un amor del pasado volverá a rondar mucho tus pensamientos. Te vas a preguntar qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas y eso podría ponerte sentimental de más. Pero ojo, no confundas nostalgia con destino. Hay personas que solo fueron lecciones y no capítulos para repetirse. La vida sigue avanzando y tú no puedes quedarte estacionado en algo que ya terminó hace tiempo.
En cuestión de salud sí necesitas cuidarte muchísimo más porque se marcan problemas de inflamación, gastritis o molestias intestinales provocadas por el estrés, las harinas y tanta comida chatarra. Tú eres bien antojado o antojada y luego tragas por ansiedad emocional. Bájale a los refrescos, comidas pesadas y horarios locos porque tu cuerpo ya comenzó a resentirlo. Necesitas dormir mejor y dejar de desvelarte pensando tonterías.
A mediados de semana se mira una salida, reunión o convivencia con amistades donde la pasarás bastante bien. Necesitabas distraerte, reírte y dejar de cargar tanta preocupación encima. También se visualiza mucho movimiento social y hasta posibilidades de conocer personas nuevas que podrían abrirte puertas interesantes en cuestiones laborales o personales.
En el dinero las cosas comenzarán a mejorar poco a poco. Un negocio relacionado con comida, ventas o emprendimiento podría convertirse en una buena fuente de ingresos si te aplicas de verdad. Tú tienes muchísimo talento para convencer y conectar con la gente, solo necesitas dejar la flojera y organizarte mejor.
Tu imagen personal también será importante este mes. Tú eres de los signos que ama verse bien y llamar la atención, pero últimamente te has dejado caer un poquito entre el estrés y los problemas. Ya ponte las pilas porque cuando te arreglas y te sientes bien contigo mismo o misma, tu energía cambia completamente.
Hay además una conversación importante con una amistad o familiar que te hará abrir los ojos sobre algo que no estabas viendo claramente. Escucha consejos, pero toma tus propias decisiones. No permitas que nadie controle tu vida ni te haga sentir menos de lo que realmente eres.
Tu mayor aprendizaje este inicio de junio será dejar de vivir esperando mensajes, respuestas o acciones de personas que ya demostraron desinterés. El amor bonito jamás se ruega. Quien quiere estar contigo encuentra tiempo, ganas y maneras.
Tus números de la suerte son 04, 13 y 31. Tu color del día es el naranja intenso.
ARIES
Junio comienza con una energía bien intensa para ti, Aries, y aunque traes muchas ganas de avanzar y mandar lejos todo lo que te estorba, también necesitas aprender a medir tus palabras y la manera en que tratas a ciertas personas. Mira, tú tienes una forma muy especial de ser amable, atento o detallista, pero muchas veces mandas señales equivocadas sin darte cuenta. Hay una amistad cercana que podría comenzar a confundirse y sentir algo mucho más fuerte por ti. Y aunque tú quizás solo estés siendo buena onda, la otra persona ya anda armando novelas románticas en su cabeza. Mejor deja las cosas claras desde el principio para evitar dramas, lágrimas y reclamos después.
Ya es momento de hacer limpieza en tu vida y no solo hablo de acomodar tu cuarto o tirar ropa vieja, hablo de sacar personas que nomás están ocupando espacio y drenando tu energía. Traes mucha gente de adorno alrededor: amistades falsas, contactos que ni te hablan, personas que solo aparecen cuando necesitan algo y desaparecen cuando tú ocupas apoyo. Haz una limpia fuerte en tus redes sociales, en tus conversaciones y hasta en tu corazón. Porque mientras sigas cargando gente inútil emocionalmente, no habrá espacio para personas que sí valgan la pena.
En el amor vienen oportunidades nuevas y bastante interesantes. Sí, ya sabemos que te ha tocado pura decepción últimamente y que has conocido cada joyita que ni cómo ayudarte, pero tampoco puedes cerrarte pensando que todas las personas serán iguales. Tú eres muy apasionado o apasionada y cuando te enamoras entregas muchísimo, pero también necesitas aprender a detectar quién sí merece entrar a tu vida y quién solo viene a hacerte perder tiempo. Hay alguien que comenzará a mostrarte interés de manera más directa y podría sorprenderte bastante porque ni siquiera estaba en tus planes.
Si estás en pareja, cuidado con caer en la rutina o con descuidar detalles importantes. Últimamente has andado muy enfocado en tus problemas o en cuestiones personales y eso podría hacer sentir ignorada a la persona que está contigo. No todo es trabajo, estrés y obligaciones. También necesitas darte tiempo para disfrutar, apapachar y conectar emocionalmente con quien amas.
Y si estás soltero o soltera, pues mira… si traes ganas de echar pasión, quitarte el estrés o vivir una aventura, no te limites tanto. Tú no le debes explicaciones a nadie mientras seas claro o clara y no andes jugando con sentimientos ajenos. Eso sí, cuida mucho con quién te involucras porque luego se te hace fácil entrarle al juego y terminas atrapado o atrapada con personas intensas que ya después ni cómo soltarlas.
En el dinero y juegos de azar traes una suerte bastante fuerte esta semana. Se marcan golpes de suerte, premios pequeños, rifas o situaciones donde el universo te va a echar la mano. Aprovecha, pero tampoco te emociones gastando todo porque luego lo que ganas rápido también rápido se te va. Administra mejor y deja de comprar cosas por puro impulso emocional.
También se visualizan cambios importantes en tu forma de pensar. Estás comenzando a madurar mucho emocionalmente y eso hará que ya no toleres las mismas tonterías de antes. Personas que antes tenían acceso completo a tu vida ahora comenzarán a incomodarte o aburrirte. Y qué bueno, porque ya era hora de que dejaras de conformarte con migajas.
En la familia podrían surgir algunos comentarios o situaciones incómodas, pero nada que no puedas resolver si mantienes la calma. No respondas desde el coraje porque luego dices cosas de las que después te arrepientes muchísimo.
Tu mejor consejo para este inicio de junio será dejar de correr detrás de quien no hace ni el mínimo esfuerzo por alcanzarte. Tú naciste para que te valoren, no para andar rogando atención ni cariño. Aprende a elegirte primero y verás cómo cambia toda tu energía.
Tus números de la suerte son 01, 15 y 24. Tu color del día es el rojo intenso.
TAURO
Primero de junio y vienes entrando a una etapa donde el amor, los sentimientos y las decisiones importantes comenzarán a moverte muchísimo más de lo que imaginas. Mira, Tauro, tú eres de los signos más nobles y entregados cuando amas de verdad, pero también uno de los más tercos para aceptar cuando algo ya no funciona. Te aferras demasiado a personas, recuerdos y situaciones que ya deberían estar más enterradas que nada. Pero este mes viene a enseñarte que no puedes seguir viviendo entre el pasado y las dudas.
Un amor de lejos comenzará a acercarse más emocionalmente a ti. Esa persona ha estado pensando muchísimo qué hacer contigo porque siente algo fuerte, pero también le daba miedo dar el siguiente paso. Poco a poco comenzará a abrirse más, a buscarte y a demostrarte interés de maneras más claras. Tú nomás no te aceleres ni empieces a hacer castillos en el aire desde el primer mensaje bonito porque luego terminas decepcionándote solo o sola. Deja que las cosas fluyan y observa más los hechos que las palabras.
En cuestiones familiares sí se visualizan algunos malos entendidos o tensiones por comentarios mal acomodados. Hay personas dentro de tu familia que andan muy sensibles o atravesando situaciones complicadas y cualquier palabra puede convertirse en problema. Tú trata de mantener la calma y no responder desde el orgullo porque luego se hacen tormentas enormes por tonterías. Recuerda que al final del día la familia, con todos sus defectos, sigue siendo la que muchas veces termina sacándote de los peores apuros.
También necesitas abrir muchísimo los ojos con ciertas amistades porque varias veces terminas actuando de maneras que ni siquiera van contigo nomás por encajar o quedar bien. Tú eres muy influenciable aunque te hagas el fuerte o la fuerte. Hay gente que logra manipularte emocionalmente y hacerte tomar decisiones que después ni tú entiendes por qué hiciste. Aprende a escuchar más tu intuición y menos la opinión de quienes ni viven tus problemas ni van a resolverlos.
En el amor se marca también un posible reencuentro con una expareja o alguien que en su momento te dejó bastante marcado o marcada. Pero tranquilo o tranquila, porque esta vez no será para abrir heridas sino para darte cuenta de cuánto has sanado. Verás a esa persona diferente y comprobarás que ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y la neta eso te va a dar muchísima paz porque durante mucho tiempo pensaste que jamás lograrías superar ciertas cosas.
Si tienes pareja, cuidado con pequeños celos o inseguridades provocadas por terceras personas. No permitas que comentarios externos arruinen la estabilidad que tanto les ha costado construir. Hablen claro y no anden suponiendo cosas porque luego por no preguntar terminan imaginando películas completas.
En cuestiones económicas vienen movimientos interesantes. Podría aparecer una oportunidad nueva para generar dinero, vender algo o comenzar un proyecto que poco a poco te dará estabilidad. Eso sí, administra mejor porque luego gastas muchísimo en antojos, comida o cosas que ni ocupabas realmente. También se ven compras relacionadas con hogar o arreglos personales.
Tu salud necesitará un poquito más de atención, sobre todo en cuestiones de cansancio físico, dolores musculares y estrés acumulado. Tú te guardas demasiado las preocupaciones y luego el cuerpo termina hablando por ti. Descansa más y deja de querer cargar con responsabilidades que no te corresponden.
Este inicio de junio será perfecto para que te enfoques más en ti, en tu estabilidad emocional y en dejar de vivir tratando de darle gusto a todo mundo. Porque mientras tú sigues preocupándote por quedar bien con los demás, hay personas que ni siquiera valoran todo lo que haces por ellas.
Tus números de la suerte son 02, 12 y 35. Tu color del día es el verde oliva.
GÉMINIS
Junio comienza moviéndote mucho las emociones y haciéndote entender que no puedes seguir viviendo todo a medias ni dejando responsabilidades importantes para después. Mira, Géminis, tú eres bien inteligente y tienes una facilidad enorme para resolver problemas, hablar bonito y salirte con la tuya, pero también eres bien distraído cuando algo deja de emocionarte. Ahí es donde vienen los problemas, porque empiezas proyectos con todas las ganas del mundo y luego los abandonas por flojera, desinterés o porque apareció algo nuevo que llamó más tu atención. Mucho cuidado con eso este inicio de mes porque un proyecto, trabajo o plan importante podría venirse abajo por falta de compromiso de tu parte.
La vida te está poniendo pruebas para que aprendas a ser más constante y responsable. Ya no puedes seguir dejando todo para mañana esperando que las oportunidades siempre te estén esperando con los brazos abiertos. Hay gente que confía muchísimo en ti y necesitas demostrar con hechos que también sabes responder cuando las cosas se ponen serias.
En cuestiones amorosas vienen cambios bastante fuertes. Si tienes pareja, deja de complicarte tanto la existencia pensando cosas que ni pruebas tienes. Últimamente andas medio paranoico o paranoica, imaginando traiciones, dramas y películas completas en tu cabeza. Y la neta, gastas más energía peleando y reclamando que disfrutando la relación. Aprende a relajarte un poco y deja de buscar problemas donde quizá ni existen. No todo mundo te quiere hacer daño como personas del pasado.
También será importante que pongas atención en la comunicación. Tú tienes una lengua muy filosa y cuando te enojas dices cosas bien hirientes sin medir consecuencias. Luego quieres arreglarlo con un “ay, ya pasó”, pero hay palabras que sí dejan marca. Habla más bonito y aprende a escuchar también, porque no siempre tienes la razón aunque te encante creer que sí.
Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades interesantes para conocer gente nueva, pero cuidado con engancharte rápido solo porque alguien te trató bonito dos días. Tú te emocionas demasiado rápido cuando te sientes comprendido o comprendida y luego acabas decepcionado porque la otra persona ni iba tan en serio como tú.
En cuestiones de salud sí necesitas ponerte las pilas porque se marcan dolores musculares, infecciones o malestares provocados por estrés, desvelos y mala alimentación. Y ni cómo ayudarte porque tú eres de los que sube de peso nomás viendo la comida. Ya bájale un poco a las harinas, refrescos y antojitos porque después andas todo inflamado o inflamada y quejándote de que nada te queda. También cuídate de caídas, golpes o accidentes pequeños por andar distraído pensando en veinte cosas al mismo tiempo.
Habrá un momento en estos días donde te vas a sentir algo triste o nostálgico al recordar una persona, una etapa o algo que ya no está contigo. Pero escucha bien esto: deja de idealizar lo que se fue. Tú puedes salir adelante solo o sola y no necesitas vivir dependiendo emocionalmente de nadie. Hay pérdidas que duelen, sí, pero también enseñan. Y aunque a veces sientas que ciertas personas te hicieron falta, la realidad es que muchas veces su ausencia fue la mejor bendición.
Una noticia relacionada con una amistad te dejará bastante sacado de onda. Al principio no entenderás bien la situación o te costará creer lo que sucede, pero con el tiempo comprenderás que cada quien vive sus propias batallas y procesos.
En el dinero se visualizan gastos inesperados, así que organiza mejor tus finanzas y deja de comprar cosas innecesarias nomás porque te aburriste o te dio ansiedad. Tú eres muy gastalón o gastalona cuando traes emociones revueltas.
Tu mejor consejo para este inicio de junio será dejar de sabotearte solo o sola. Tienes muchísimo potencial, pero necesitas aprender a enfocarte más y dejar de abandonar todo a la mitad. Porque si canalizaras toda esa energía en tus metas, ya tendrías mucho de lo que sueñas.
Tus números de la suerte son 09, 18 y 34. Tu color del día es el amarillo mostaza.
CÁNCER
Primero de junio y el amor vuelve a convertirse en uno de tus mayores dolores de cabeza porque tú sigues confundiendo necesidad emocional con amor verdadero. Mira, Cáncer, tú eres muy sentimental y cuando alguien te da un poquito de atención, cariño o pasión, luego luego comienzas a imaginar cosas que ni al caso. Y eso te puede meter en problemas muy fuertes este mes. Si estás soltero o soltera, ten muchísimo cuidado con involucrarte íntimamente con alguien que no tiene las mismas intenciones que tú. Porque mientras tú podrías terminar enamorándote hasta las chanclas, la otra persona quizá solo anda buscando pasar el rato.
No te atontes, corazón. Tú ahorita necesitas estabilidad emocional, no más dramas ni historias complicadas. Aprende a separar deseo de sentimientos porque luego terminas sufriendo por personas que ni sabían lo importante que se estaban volviendo para ti. Hay alguien que podría ilusionarte bonito con palabras, detalles y atención, pero antes de entregarte completamente observa si de verdad existe constancia. El amor verdadero no aparece una vez al mes ni manda mensajes cuando se acuerda de ti. El interés se demuestra con hechos, tiempo y ganas.
Traes además una energía de cierre de ciclos muy fuerte. Poco a poco comenzarás a superar situaciones que hace tiempo te quitaban el sueño. Y aunque todavía hay heridas que duelen, ya no te afectan igual que antes. Tú eres de los signos que más batalla para soltar porque te aferras a recuerdos, promesas y momentos felices aunque la relación ya esté destruida. Pero este junio viene a enseñarte que aferrarte a quien no sabe quedarse solo retrasa tu felicidad.
Si tienes pareja, cuidado con sacar problemas del pasado o andar reclamando cosas que ya se habían hablado. A veces tú mismo o misma provocas discusiones por inseguridades que ni tienen fundamento. Aprende a confiar más y deja de analizar cada palabra o actitud porque luego te haces ideas bien intensas en la cabeza. También se marcan cuestiones relacionadas con dinero y estabilidad, así que será importante que ambos trabajen juntos en vez de estarse echando culpas.
Y hablando de dinero, ya ponte las pilas porque no todo en esta vida gira alrededor del amor. Tú tienes gustos caros, eres exigente y no naciste para andar batallando económicamente. Así que en lugar de esperar que alguien venga a resolverte la vida, mejor enfócate en crecer tú. Hay oportunidades laborales bastante buenas acercándose, pero necesitarás dejar la flojera emocional y volver a creer en tus capacidades.
Se visualizan también gastos relacionados con hogar, familia o cuestiones personales que te harán reorganizar tus finanzas. No malgastes en tonterías y aprende a ahorrar aunque sea poquito porque luego cualquier emergencia te agarra mal parado o parada.
En la salud se marcan problemas de estrés, ansiedad y cansancio emocional. Necesitas descansar más, dejar de sobrepensar todo y dormir mejor. Últimamente te llevas las preocupaciones hasta la cama y por eso amaneces agotado o agotada aunque hayas dormido horas.
Una amistad podría buscarte para pedirte consejo o apoyo emocional porque te considera una persona sabia y protectora. Tú ayudarás como siempre, pero tampoco cargues problemas ajenos porque bastante tienes ya con los tuyos.
Tu mejor consejo para este inicio de junio será dejar de conformarte con amores a medias. Tú mereces una persona constante, clara y presente, no alguien que aparece cuando le da la gana. Aprende a valorarte y deja de aceptar menos de lo que sabes que mereces.
Tus números de la suerte son 06, 20 y 27. Tu color del día es el blanco perla.