Piloto de Delta muere el día de su boda tras accidente de helicóptero en Georgia durante viaje de luna de miel

David Fiji, un piloto de 25 años empleado por Endeavor Air, subsidiaria de Delta Air Lines, murió la noche del viernes pocas horas después de contraer matrimonio con su esposa, Jesni Fiji, cuando el helicóptero en el que ambos viajaban se estrelló en una zona boscosa del estado de Georgia.

La pareja acababa de celebrar su boda junto a cientos de invitados cerca de Dawsonville y se dirigía a comenzar su luna de miel cuando ocurrió el accidente.

“Podemos decir que fue una boda perfecta. No podríamos haber pedido nada más”, recordó George Fiji, padre del joven piloto, a WSB-TV.

El viaje de luna de miel nunca llegó a comenzar

Según familiares, la ceremonia se celebró en el recinto The Revere y estuvo marcada por un ambiente de alegría y emoción.

David y Jesni, quienes se conocieron hace aproximadamente una década en una iglesia local, habían planeado pasar la noche en un hotel del centro de Atlanta antes de continuar con sus planes de luna de miel.

Sin embargo, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse al final de la celebración.

De acuerdo con el relato de su padre, David expresó preocupación por la escasa visibilidad causada por la lluvia y la niebla.

“Él dijo: ‘Yo no volaría en estas condiciones de visibilidad’”, recordó George Fiji.

Pese a ello, el piloto que operaba el helicóptero Robinson R-66 decidió continuar el trayecto y ascendió a una mayor altitud en medio del mal tiempo.

Poco después del despegue, la aeronave se precipitó en una zona remota y boscosa mientras se dirigía al aeropuerto Peachtree-DeKalb.

La novia sobrevivió atrapada entre los restos

El accidente dejó un saldo fatal de dos muertos: David Fiji y el piloto de la aeronave, cuya identidad no había sido divulgada públicamente.

Jesni sobrevivió, aunque quedó atrapada bajo los restos del helicóptero durante aproximadamente cinco horas antes de ser rescatada por los equipos de emergencia.

“Cuando despertó estaba debajo de los escombros”, contó George Fiji. “Vio a David sobre su pecho. Ella es enfermera. Lo tocó y lo llamó, pero él ya estaba frío”.

La joven fue trasladada al Northeast Georgia Medical Center con heridas leves, principalmente cortes y contusiones, y se esperaba que regresara a casa pocos días después del accidente.

“Está devastada”, dice la familia

La pérdida ha dejado profundamente afectada a la familia Fiji y a quienes conocían al joven piloto.

“Está devastada”, dijo George Fiji al referirse a su nuera. “Ella siempre decía que nunca encontraría a otro hombre que se hubiera conservado como David. Era amable, gentil y desinteresado”.

Su tío, Jomy George, aseguró que la familia está “destrozada más allá de toda medida”.

Amigos y conocidos también expresaron su dolor en redes sociales, donde describieron a David como un joven brillante, amable y excepcional cuya vida terminó demasiado pronto.

Carrera prometedora en la aviación

David Fiji había comenzado recientemente una prometedora carrera profesional en la aviación comercial.

Endeavor Air informó que el joven se incorporó a la compañía en marzo de 2025 como primer oficial.

En un comunicado, la aerolínea manifestó su pesar por la pérdida. “La pérdida de un colega y amigo se siente profundamente, y sabemos que esta noticia puede ser especialmente difícil para quienes lo conocieron y trabajaron junto a él”, señaló la empresa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Las autoridades examinan las condiciones meteorológicas existentes al momento del vuelo, así como otros factores operativos relacionados con el helicóptero Robinson R-66 involucrado en el siniestro.

La aeronave pertenecía a Prestige Helicopters, empresa con operaciones en el aeropuerto Peachtree-DeKalb.

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