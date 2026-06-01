Trump llama a Netanyahu “jodidamente loco” por su ataque al Líbano, según Axios

El presidente Donald Trump habría sostenido una tensa conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la cual expresó su rechazo a la reciente escalada militar israelí en Líbano y advirtió sobre las consecuencias diplomáticas que podrían derivarse de nuevos ataques en Beirut, según informó el medio estadounidense Axios citando a funcionarios familiarizados con la llamada.

De acuerdo con la publicación, Trump utilizó un tono inusualmente duro para cuestionar la estrategia militar israelí tras la intensificación de operaciones contra objetivos vinculados a Hezbolá en territorio libanés. Las fuentes consultadas por Axios, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que el mandatario estadounidense consideró que las acciones de Israel amenazaban con desestabilizar aún más la región y complicar los esfuerzos diplomáticos en curso.

Una segunda fuente informada sobre la llamada dijo que Trump estaba “furioso” y que en un momento dado le gritó a Netanyahu: “¿Qué demonios estás haciendo?”. “¡¿Qué coño estás haciendo?! (…) Estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian y todos odian a Israel por esto”. Este es, según Axios, el contenido de la explosiva llamada mantenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministo israelí, Benjamin Netanyahu

La conversación se produjo en medio de una creciente tensión en Oriente Medio, luego de que Israel anunciara una expansión de sus operaciones militares en el sur del Líbano y evaluara ataques adicionales en zonas cercanas a Beirut. Paralelamente, Irán advirtió que podría suspender las negociaciones que mantiene con Washington si continuaban las acciones militares israelíes.

"You're fucking crazy": Trump fumes at Netanyahu in call on Lebanon https://t.co/nAMDbaMWm6 — Axios (@axios) June 1, 2026

Preocupación por el impacto regional y las negociaciones

Según el reporte, Trump manifestó su preocupación por el impacto internacional que tendría un eventual ataque contra la capital libanesa. Funcionarios estadounidenses citados por Axios indicaron que el presidente consideraba que una ofensiva de gran escala podría incrementar el aislamiento diplomático de Israel y poner en riesgo los esfuerzos para alcanzar acuerdos que reduzcan la tensión en la región.

Las fuentes señalaron además que Trump expresó inquietud por el número de víctimas civiles registradas durante las operaciones militares recientes. De acuerdo con el informe, el mandatario consideró desproporcionadas algunas de las acciones emprendidas para neutralizar objetivos de Hezbolá.

Axios también reportó que uno de los puntos de fricción fue la posibilidad de que la crisis afectara las conversaciones indirectas que la administración estadounidense busca mantener con Irán. El objetivo de Washington ha sido impulsar mecanismos que contribuyan a contener el conflicto y evitar una expansión regional de los enfrentamientos.

Fiel a su estilo, Trump acudió a su plataforma Truth Social inmediatamente después de colgar el teléfono para asegurar que las aguas se habían calmado y presumir su control sobre la situación.

El presidente afirmó que habló con “Bibi” para frenar el ataque masivo y que, tras contactar a intermediarios de Hezbolá, ambas partes acordaron detener los disparos mutuos.

"Let’s see how long that lasts ? Hopefully it will be for ETERNITY!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/XHNdprD98E — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2026

Israel mantiene su postura frente a Hezbolá

Pese a la presión diplomática, Netanyahu reiteró públicamente que la posición de su gobierno no ha cambiado. En un comunicado posterior a la conversación con Trump, el líder israelí sostuvo que Israel continuará actuando contra amenazas provenientes de Hezbolá y advirtió que responderá si el grupo armado reanuda ataques contra territorio israelí.

Por su parte, autoridades libanesas informaron que Hezbolá aceptó reducir las hostilidades, mientras continúan los contactos diplomáticos para evitar una nueva escalada militar.

Trump también afirmó posteriormente que había mantenido conversaciones con representantes vinculados a las partes involucradas y aseguró que tanto Israel como Hezbolá se comprometieron a detener temporalmente los ataques. Sin embargo, analistas consideran que la situación sigue siendo frágil debido a la persistente desconfianza entre los actores regionales y a la complejidad de las negociaciones en curso.

La llamada entre Trump y Netanyahu refleja las crecientes diferencias sobre cómo gestionar la crisis en Líbano, aun cuando ambos gobiernos mantienen una estrecha coordinación en asuntos relacionados con la seguridad regional y la influencia de Irán en Oriente Medio.

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