Alemania construyó un robot Terminator capaz de derribar drones con rayos láser y llegará en 2027

Alemania ha creado un vehículo terrestre no tripulado capaz de cazar drones con un cañón láser, una tecnología que parece sacada directamente de las películas de ciencia ficción pero que ya está en fase de pruebas avanzadas. El Fastlight Shield representa un cambio de paradigma en la defensa aérea moderna y cuesta menos de un $1 dólar por disparo, algo que revoluciona la economía de la guerra contra drones.

Un robot militar que cambia las reglas del juego contra drones

Imagina un robot sobre orugas que se desplaza por el campo de batalla sin piloto a bordo y destruye drones enemigos con un haz de luz continuo desde tres kilómetros de distancia. Eso es exactamente lo que hace el Fastlight Shield, el sistema desarrollado por la empresa alemana INLEAP Photonics bajo la dirección del Centro de Innovación de la Bundeswehr. El nombre no es casualidad porque este automatism0 recuerda a la película Terminator y fue acoplado sobre el chasis del Ziesel, un robot terrestre alemán diseñado originalmente para logística y reconocimiento.

Lo más impactante es que este sistema elimina la dependencia de munición cinética y ojivas explosivas convencionales. El robot funciona exclusivamente con energía eléctrica lo que significa que no necesita una cadena de suministro constante de balas o misiles. Esta característica es fundamental porque permite el despliegue táctico sin arriesgar a la infantería humana y reduce drásticamente los costes operativos. Cada objetivo derribado cuesta menos de un euro mientras que un misil antiaéreo tradicional puede superar los decenas de miles de euros por disparo.

El cañón láser proyecta un haz de luz de alta energía sobre los componentes estructurales o los sistemas de control de vuelo del dron objetivo. Esta exposición térmica destruye la electrónica o funde el chasis en fracciones de segundo. La tecnología de direccionamiento del rayo fue desarrollada inicialmente para procesos de fabricación industrial y los creadores afirman que su uso es seguro para el ojo humano en condiciones normales.

Capacidad táctica y alcance que genera un perímetro defensivo efectivo

El sistema está programado para neutralizar aparatos de las categorías I y II del estándar militar STANAG 4670, lo que incluye cuadricópteros pequeños y drones de nivel táctico. Con su alcance de tres kilómetros el vehículo genera un perímetro defensivo efectivo para interceptar amenazas antes de que alcancen sus objetivos. Esta distancia es crucial porque permite a las unidades militares móviles e infraestructuras críticas protegerse en entornos dinámicos sin exponerse al peligro.

El chasis Ziesel fue desarrollado por el contratista Diehl Defence y se caracteriza por su diseño compacto y gran maniobrabilidad que le permite operar en terrenos complejos y acompañar a las tropas en movimiento. Antes de integrar el láser este vehículo ya había sido probado como plataforma de armamento cuando se convirtió en el primer robot de su categoría en ejecutar con éxito el lanzamiento en combate de un misil guiado antitanque moderno llamado Spike LR.

La integración del cañón láser requirió la colaboración de tres entidades especializadas. INLEAP aportó el sistema de energía dirigida mientras Hentschel System se encargó de adaptar la plataforma robótica y la empresa de defensa STARK suministró el software y la experiencia en sistemas no tripulados.

Despliegue operativo programado para 2027 después de pruebas realistas

Actualmente el Fastlight Shield está siendo sometido a un programa de pruebas de campo de seis meses denominado Laserdome que comenzó en abril de 2026. Estos ensayos se realizan en condiciones realistas junto al Centro de Innovación Cibernética de la Bundeswehr y buscan comprobar la viabilidad y resistencia del equipo fuera de los entornos controlados de laboratorio.

El ejército alemán ha establecido que los sistemas candidatos deben estar listos para nuevas pruebas en el tercer trimestre de 2026 con entregas operativas previstas a partir de 2027. La primera demostración pública tuvo lugar el 12 de mayo de 2026 en la base aérea de Erding y el recibimiento fue impresionante entre los expertos en defensa.

Lo que queda por ver es cómo se comportará este robot en un entorno de batalla real como Irán o Ucrania donde los ensayos de laboratorio pueden no replicar la complejidad de tener doce drones Shahed aproximándose simultáneamente a tu posición. La verdadera prueba será enfrentarse a enjambres de drones en condiciones de guerra moderna donde la velocidad de reacción y la capacidad de múltiples intercepciones consecutivas marcarán la diferencia entre el éxito y el fracaso defensivo.

Esta tecnología posiciona a Alemania a la vanguardia de la defensa aérea autónoma y demuestra que la ciencia ficción militar se está convirtiendo en realidad operativa mucho más rápido de lo que muchos anticipaban.

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