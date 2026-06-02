Hombre de Iowa presuntamente mató a tiros a seis familiares antes de quitarse la vida

Las autoridades de Iowa investigan una cadena de asesinatos que dejó seis víctimas mortales en diferentes puntos de la ciudad de Muscatine y que, según las primeras pesquisas, estaría vinculada a un conflicto familiar.

El caso comenzó alrededor de las 12:12 p.m. del lunes, cuando agentes respondieron a una llamada por disparos en una vivienda ubicada en Park Avenue, declaró el Departamento de Policía de Muscatine en un comunicado de prensa.

Al llegar al lugar, encontraron a cuatro personas con heridas de bala dentro de la residencia. Todas fueron declaradas muertas en la escena.

El sospechoso fue localizado poco después

Tras el hallazgo, los investigadores identificaron como sospechoso a Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine.

Según informó el jefe de policía Anthony Kies, el hombre abandonó la vivienda antes de la llegada de los agentes.

Posteriormente fue localizado en un sendero cercano al río Mississippi, próximo a un puente peatonal.

Las autoridades señalaron que, mientras los oficiales intentaban dialogar con él, McFarland se disparó a sí mismo.

Los equipos de emergencia intentaron prestarle asistencia médica, pero fue declarado muerto en el lugar.

Dos víctimas más fueron encontradas durante la investigación

Mientras procesaban la escena inicial, los detectives obtuvieron información que apuntaba a la existencia de más víctimas en otros puntos de la ciudad.

Poco después, los agentes localizaron a un hombre adulto muerto por aparentes heridas de bala en una vivienda de Mill Street.

Más tarde encontraron a otra víctima mortal dentro de un negocio ubicado en Grandview Avenue.

Con estos hallazgos, el número total de fallecidos ascendió a seis.

La Policía de Muscatine indicó que la investigación preliminar apunta a que las seis víctimas mantenían vínculos familiares con el sospechoso.

“Los hallazgos preliminares indican que los tiroteos se originaron en una disputa doméstica”, señaló el departamento policial en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni detalles sobre sus edades o parentescos específicos.

Comunidad escolar entre las afectadas

El impacto de la tragedia también alcanzó al sistema educativo local.

Según confirmó el distrito escolar de Muscatine, entre las víctimas se encuentran dos empleados de las escuelas públicas y dos estudiantes.

El superintendente Clint Christopher expresó su pesar en un mensaje dirigido a la comunidad educativa.

“Nuestros corazones están rotos por los familiares, amigos, colegas, compañeros de clase y todos aquellos afectados por esta pérdida inimaginable”, señaló.

Aunque las escuelas se encuentran en receso de verano, varios centros educativos habilitaron servicios de apoyo psicológico y orientación para estudiantes, familiares y trabajadores afectados por la tragedia.

“Un acto de maldad”, dice la policía

Durante una conferencia de prensa, el jefe policial Anthony Kies describió los hechos como una tragedia sin precedentes para la comunidad.

“Hoy simplemente no tengo palabras. Este acto de maldad y lo que ha hecho a nuestra comunidad”, afirmó.

Kies confirmó además que McFarland tenía antecedentes penales, aunque evitó ofrecer detalles mientras la investigación continúa en curso.

La Policía de Muscatine trabaja junto con el Departamento de Bomberos local, la Oficina del Sheriff del Condado de Muscatine, la Patrulla Estatal de Iowa y la División de Investigación Criminal del estado para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Los investigadores continúan procesando las múltiples escenas del crimen y entrevistando a posibles testigos.

Las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para la comunidad, pero pidieron a cualquier persona con información relevante que se comunique con la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Muscatine.

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