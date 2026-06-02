Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 junio de 2026

La respuesta que buscas no llegará desde afuera, sino cuando te animes a mirar hacia adentro. Bajar el ritmo y tomar distancia del ruido cotidiano te permitirá conectar con otra claridad. En ese silencio, tu propia sabiduría empieza a revelarse y a señalarte el camino.

Horóscopo de amor para Capricornio Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.