Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 2 de junio

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:42 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:00 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 59 y los 79 grados Fahrenheit (15 y 26 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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