Predicción del clima en Austin, Texas para este martes 2 de junio

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del este, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.7 hPa, una medición que irá constante durante la jornada de hoy. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:30 h y el atardecer será a las 20:29 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

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