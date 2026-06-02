Senador Van Hallen lanza a Marco Rubio: “La política exterior de Trump se ha convertido en un desastre total”

El senador Chris Van Hollen (Maryland) aprovechó su tiempo en la audiencia del secretario de Estado, Marco Rubio, para criticar la política exterior del presidente Donald Trump.

“Bueno, seamos realistas, señor Secretario, la política exterior de Trump se ha convertido en un desastre total“, lanzó el demócrata, quien luego hizo un listado de las acciones que ha tomado el presidente Trump, incluida la guerra contra Irán iniciada en enero y que ha provocado un impacto económico negativo a los estadounidenses.

De hecho, en la reciente encuesta de UnidosUS entre votantes latinos, la guerra con Irán surgió como un elemento preocupante y de impacto en la economía de las familias, debido al alto costo de la gasolina y, por ende, de otros productos.

Los latinos expresan su rechazo a acciones militares del presidente Trump sin autorización del Congreso.

“Casi 8 de cada 10 creen que el Presidente debería obtener la aprobación del Congreso antes de emprender acciones militares contra otro país”, indica el reporte. “Dos tercios de los votantes hispanos (64%) se oponen a la guerra en Irán“.

Van Hollen abordó también la situación con Cuba y cómo el gobierno de Trump impuso más restricciones que afectan a la población, pero no a los gobernantes.

“Impide la entrada de refugiados políticos cubanos a Estados Unidos, incluso mientras usted ha impuesto un bloqueo petrolero casi total a ese régimen represivo”, criticó. “El objetivo declarado es cambiar el gobierno allí, pero el único cambio real es la crisis humanitaria infligida a millones de personas, no a miembros del régimen”.

Hay reportes de posibles acciones militares de EE.UU. en Cuba, en lo que están en contra la mayoría de hispanos, con un 57% de rechazo, según UnidosUS.

La relación con Vladimir Putin y Xi Jinping

Van Hollen abordó la forma en que Trump se ha acercado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y cómo eso puede afectar la “soberanía ucraniana”.

También habló de los acuerdos de Trump impulsados con China, afianzados en su encuentro con el líder Xi Jinping.

“El presidente que levantó las restricciones a la transferencia de sofisticados chips estadounidenses a China, pero regresó de su viaje allí con nada más que envidia. Tuiteó sobre eso el otro día”, expuso el senador.

Otras críticas de Van Hollen son por la relació de la familia del presidente Trump con los Emiratos Árabes Unidos, enriqueciéndose con el uso del nombre Trump.

“También hemos presenciado acuerdos corruptos de criptomonedas con la familia real de los Emiratos Árabes Unidos que han enriquecido a la familia Trump a expensas de nuestra seguridad nacional”, lamentó.

Crítica a Rubio por doble estándar sobre Gaza

Una de las críticas contra Rubio y la política impuesta por Trump en Medio Oriente es la situación en Gaza.

“Hablando de Gaza, hay un supuesto acuerdo de paz, mientras tanto, que el senador Rubio [cuando era senador] proclamó una vez que Estados Unidos debe trabajar para garantizar que los refugiados que huyen de la guerra, la tortura y la persecución tengan entornos seguros para vivir y prosperar”, expuso el senador Van Hollen.

Los señalamientos sobre Gaza se combinaron con la política de asilo de Trump, enfocada en sudafricanos blancos.

“Ahora, como Secretario de Estado en esta administración, usted ha limitado el número de refugiados a un mínimo histórico de 17,500 y los sudafricanos blancos y los afrikáneres han representado aproximadamente el 99% de esos cupos, señor Secretario”, siguió Van Hollen.