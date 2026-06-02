Una boda en Maine terminó en tragedia: invitado apuñaló al fotógrafo frente a los asistentes

Una celebración matrimonial en el estado de Maine dio un giro inesperado y violento cuando el fotógrafo encargado de documentar la ceremonia fue presuntamente atacado con un cuchillo en medio de la recepción.

Donald Halsing, de 26 años y residente de Massachusetts, sufrió heridas graves después de que un invitado supuestamente lo apuñalara cerca de la pista de baile durante la noche del 23 de mayo, de acuerdo con el Boston Globe.

El incidente ocurrió en Kingsley Pines Camp, un recinto para eventos ubicado en Raymond, a orillas de Panther Pond, en el sur de Maine.

El fotógrafo trabajaba para financiar su propia boda

Halsing había acudido al evento junto a su prometida, Ashley Wall, quien también colaboraba en la cobertura fotográfica.

Según relató posteriormente, la jornada transcurrió sin incidentes durante gran parte del día. “Fue un día absolutamente hermoso. Un lugar precioso para celebrar una boda”, recordó.

La pareja se encontraba tomando fotografías de los invitados cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con el testimonio de Halsing, un hombre se acercó mientras él trabajaba cerca de la mesa donde se realizaba el corte del pastel.

El invitado comenzó a hacer preguntas sobre sus servicios de fotografía de bodas, una situación que el profesional consideró completamente habitual.

Debido al volumen de la música, Halsing decidió mostrarle su cuenta de Instagram desde el teléfono celular para facilitar la conversación. Fue entonces cuando, según su relato, el hombre introdujo la mano en uno de sus bolsillos traseros.

“Pensé que iba a sacar su teléfono”, explicó.

Sin embargo, asegura que el individuo extrajo una navaja y lo apuñaló en el abdomen sin mediar palabra.

“Vi un agujero en mi estómago”

Halsing relató que inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. “Miré hacia abajo y vi un agujero en mi estómago”, recordó.

Mientras el presunto agresor abandonaba el lugar, el fotógrafo logró subir al escenario donde se encontraba el DJ y comenzó a pedir ayuda.

Los invitados reaccionaron de inmediato.

Entre los asistentes había varios profesionales de la salud que intervinieron rápidamente.

Según Halsing, la propia novia es enfermera y uno de los integrantes del cortejo nupcial trabaja en una sala de emergencias.

Ellos comenzaron a controlar la hemorragia utilizando servilletas y manteles mientras llegaban los servicios médicos.

“Sin ellos, fácilmente podría haber muerto”, aseguró.

Posteriormente fue trasladado a un hospital donde fue sometido a cirugía de emergencia.

Lesiones graves y varios días hospitalizado

El fotógrafo permaneció cinco días hospitalizado.

Según una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a cubrir sus gastos médicos, sufrió dos laceraciones importantes, incluida una lesión en el hígado.

La página describe lo ocurrido como un ataque “inesperado y sin provocación”.

Familiares y amigos indicaron que Halsing enfrenta un largo proceso de recuperación.

Las autoridades identificaron al acusado como Andrew T. Manderson, de 26 años, residente de Scarborough, Maine.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Cumberland, los agentes llegaron al lugar poco después de las 9:00 p.m. y lograron detener al sospechoso en menos de 20 minutos.

De acuerdo con la investigación, Manderson huyó inicialmente hacia una zona cercana al lago después del ataque.

Ahora enfrenta cargos de agresión agravada y agresión agravada con circunstancias agravantes.

Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la aparente ausencia de un motivo.

Halsing afirmó que nunca había visto al acusado antes de esa noche y que no existió ninguna discusión o conflicto previo entre ambos.

Posteriormente supo que Manderson era primo de la novia.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado qué habría motivado el presunto ataque.

Sigue leyendo:

–Una mujer que practicaba paddleboarding fue asesinada en un estanque en Maine

–Encuentran muerto a un excursionista en el monte Katahdin en Maine; su hija sigue desaparecida

–Tragedia en Maine: hombre mata a su madre y a otra mujer en tiroteo aleatorio antes de quitarse la vida