Joven de 18 años murió tras ser alcanzado por un rayo mientras navegaba en kayak en Florida

Un joven de 18 años perdió la vida después de ser alcanzado por un rayo mientras navegaba en kayak en el río Blackwater, en el noroeste de Florida.

La víctima fue identificada como Michael Vargas, quien se encontraba realizando la actividad recreativa junto a su padre durante la tarde del domingo cuando ocurrió el incidente, reseñó el New York Post.

Según informaron las autoridades, el joven recibió el impacto directo del rayo y cayó inmediatamente al agua desde su embarcación.

Su padre presenció el accidente

El hecho ocurrió ante la mirada de su padre y de empleados de la organización Navy Morale, Welfare and Recreation, quienes se encontraban en la zona.

Los testigos iniciaron de inmediato una búsqueda para localizar al joven en el río tras verlo desaparecer bajo el agua.

Poco después, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recibió el reporte de la desaparición y movilizó recursos para las labores de rescate.

La búsqueda contó con la participación de múltiples organismos de emergencia.

Además de la FWC, intervinieron agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa, el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia y personal de Daphne Search and Rescue.

Las autoridades localizaron posteriormente el cuerpo de Vargas en el agua.

Autoridades expresan sus condolencias

Tras confirmar el fallecimiento, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida emitió un mensaje de condolencias para los familiares del joven.

“La FWC extiende sus más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Michael Aiden Vargas durante este difícil momento”, señaló el organismo en un comunicado.

Segunda muerte por rayo en Estados Unidos este año

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad ante Rayos, esta es la segunda muerte causada por un rayo registrada en Estados Unidos durante 2026.

La primera ocurrió en abril, cuando un hombre de 41 años falleció después de ser alcanzado por un rayo mientras caminaba por un estacionamiento en Pewaukee, Wisconsin.

Las estadísticas de la organización muestran que, desde 2016, un promedio de 17 personas mueren cada año en Estados Unidos como consecuencia de impactos de rayos.

Los especialistas en seguridad recomiendan abandonar inmediatamente ríos, lagos, playas y embarcaciones cuando existan señales de tormenta o actividad eléctrica en la atmósfera, ya que el agua y los espacios abiertos aumentan significativamente el riesgo de sufrir el impacto de un rayo.

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