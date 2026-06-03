Una mujer se roció con gasolina y prendió fuego en Virginia: su hija de 3 años murió en el incendio

Un caso de extrema gravedad es investigado en la ciudad de Hampton, Virginia, luego de que una mujer muriera junto a su hija de tres años en un incendio dentro de una vivienda residencial.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades y declaraciones de familiares a medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del lunes, en una casa donde se encontraban al menos seis personas.

La madre se habría rociado con gasolina

La víctima, identificada como Destiny Wilson, de 34 años, habría vertido gasolina sobre su cuerpo antes de prenderse fuego dentro del inmueble, según relató su madre, Tawana Wilson, a medios locales.

Tras iniciar el incendio, familiares intentaron auxiliarla y apagar las llamas, pero el fuego se propagó rápidamente por la vivienda.

En medio de la emergencia, la hija de la mujer, Jamie Lee, de tres años, se encontraba en otra área de la vivienda.

Según el testimonio familiar, el incendio se extendió hasta el cuarto donde estaba la menor, impidiendo cualquier intento de rescate.

La niña fue declarada muerta en el lugar por los equipos de emergencia, mientras que la madre fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente a causa de las graves quemaduras.

Una familia marcada por problemas de salud mental

De acuerdo con la versión de la familia, la mujer enfrentaba problemas de salud mental y atravesaba una situación de alta carga emocional relacionada con el cuidado de su hija, quien padecía autismo, parálisis cerebral y otras condiciones médicas complejas.

La madre de la víctima también señaló que Destiny Wilson había estado institucionalizada en el pasado y había manifestado previamente ideas suicidas.

Las autoridades confirmaron que al menos seis personas se encontraban dentro del inmueble cuando inició el fuego, entre ellas un menor de 10 años que logró sobrevivir.

Bomberos de Hampton informaron que el incendio fue controlado alrededor de las 7:21 de la mañana, tras una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Residentes del área describieron escenas de conmoción al ver la llegada de múltiples unidades de emergencia.

Un vecino señaló que observó a los equipos de bomberos desplazarse rápidamente hacia la vivienda, mientras la columna de humo se elevaba desde la estructura afectada.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados han convocado una vigilia y liberación de globos en memoria de la madre y la menor, prevista para el miércoles en horas de la noche.

En paralelo, se ha activado una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios y apoyar a los familiares sobrevivientes tras el devastador incendio.

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