ICE: la crisis de salud mental que ya no podemos ignorar

El 19 de octubre de 2025, familias reunidas en Wilder, Idaho para disfrutar de carreras de caballos y comida se vieron sorprendidas cuando helicópteros y camiones blindados descendieron de repente sobre el lugar. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), armados con pistolas, granadas y balas de goma, interrumpieron el evento, generando terror a niños y adultos por igual.

Juana Rodríguez, ciudadana estadounidense, estuvo entre los detenidos. Le amarraron las manos con pulseras de plástico y le impidieron darle de comer a su bebé de tres años. “Lo que pasó convirtió nuestro paseo en una pesadilla. Mi niño se vio obligado a presenciar una cantidad increíble de violencia contra personas que él quiere y a escuchar insultos racistas contra los latinos, experiencias a las que ningún niño debería estar expuesto jamás”, dijo.

El gobierno afirmó que buscaba a cinco personas involucradas en apuestas ilegales. Sin embargo, arrestaron a 105 personas, todas bajo cargos civiles migratorios. ¿Alguien consideró el trauma que esto causaría en los niños antes de aprobar la redada? Si lo hubieran hecho, nunca habría ocurrido.

Para las familias inmigrantes, el miedo y la incertidumbre configuran su vida cotidiana y su salud mental.

Una emergencia de salud mental que va en aumento

Estamos a punto de concluir el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, pero creemos que debería renombrarse como el Mes de la ACCIÓN por la Salud Mental. En todo el país, la salud mental de los niños se está deteriorando. En todo el país, la salud mental de niños, niñas y jóvenes está empeorando. La inestabilidad económica, el acoso y la retórica de odio por parte de líderes políticos agravan aún más el estrés. Cuando los líderes deshumanizan a las personas por su origen étnico, religión, género, identidad de género o estatus migratorio, alimentan la hostilidad en la vida cotidiana.

Los resultados son devastadores: entre 2016 y 2021, las visitas de jóvenes a las salas de emergencia por lesiones autoinfligidas aumentaron un 169%. Uno de cada cinco niños que muere fallece por suicido. En 2021, asociaciones de pediatría y psiquiatría declararon una emergencia nacional en la salud mental infantil, y el miedo vinculado a la inmigración no ha hecho más que intensificar esa crisis.

Casos de tragedias como los suicidios de Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, y Gabriela Aparicio Ortega, de 13 años, ambas víctimas de acoso por el estatus migratorio percibido de sus padres, muestran el costo humano de esta realidad. Las adolescentes latinas reportan ahora algunas de las tasas más altas de intentos de suicidio en todo el país, según la CDC.

Los niños cargan con el peso

Los Dreamers, personas nacidas en el extranjero pero criadas en este país, siguen viviendo con inestabilidad mientras el futuro de DACA permanece incierto. Vivir la vida en ciclos de cuatro años, atada a la aprobación de una solicitud gubernamental, es ya de por sí una fuente constante de estrés crónico.

Las separaciones familiares continúan. Arlit Maria Martinez, madre en Maryland, fue detenida por ICE camino al trabajo. Dos días después, su hijo de 15 años murió de cáncer. Ella nunca pudo despedirse. Sus otros tres hijos están viviendo una pesadilla.

Según datos gubernamentales, ICE ha detenido a más de 6,200 niños en todo el país, algunos tan pequeños como de dos años. Cada redada y cada detención deja secuelas psicológicas duraderas. Incluso los niños que solo presencian estos operativos internalizan la idea de que su seguridad es condicional.

Los padres también cargan con trauma y culpa. La aplicación de las leyes migratorias funciona como un factor de estrés a nivel comunitario, alterando las redes de apoyo, la estabilidad económica y cualquier sensación de seguridad. El miedo se infiltra en la vida cotidiana, determinando a dónde van las familias, qué dicen y si buscan ayuda.

Cuando la gente tiene miedo de acercarse a los profesionales de salud mental, el sufrimiento se vuelve estructural, no solo emocional. Nuestro sistema nervioso colectivo está bajo una presión enorme.

¿Qué pueden hacer los gobiernos?

Las comunidades latinas siempre han sacado fuerzas de la familia, la fe y el apoyo colectivo. Pero la resiliencia no puede reemplazar la inversión en infraestructura de salud mental. Debemos ir más allá de decirle a la gente que “busque ayuda” y construir sistemas que hagan esa ayuda asequible y culturalmente sensible.

Los gobiernos locales pueden invertir en alianzas comunitarias de confianza. El condado de Prince George’s, en Maryland, ofrece un modelo a seguir a través de la colaboración entre The Hope Center for Wellness y la Ciudad de Hyattsville, una iniciativa que financia proveedores locales, simplifica los procesos de referencia y garantiza que los residentes no enfrenten interminables listas de espera.

Los gobiernos estatales deben fortalecer y ampliar la fuerza laboral bilingüe y culturalmente competente, mejorando las tasas de reembolso, apoyando programas de formación y agilizando los procesos de acreditación para que los proveedores puedan atender a diversas comunidades.

A nivel federal, el gobierno debe proteger los programas de perdón de préstamos estudiantiles que mantienen a trabajadores sociales y terapeutas en roles comunitarios. Debilitar estos programas reduce precisamente la fuerza laboral necesaria para atender la crisis. La política federal debe, en cambio, invertir en desarrollo de fuerza laboral, atención comunitaria, acceso lingüístico y cumplimiento de la equidad.

Y hay que decirlo con claridad: la política migratoria es política de salud mental. Reducir la detención y priorizar la unidad familiar no solo son actos morales o políticos; son intervenciones de salud pública.

Si seguimos dándole a la gente la indicación de “buscar ayuda” mientras mantenemos sistemas que dañan, no estamos cerrando la brecha: la estamos ampliando.

Si usted o alguien que quiere está pasando por un momento difícil, hay apoyo disponible. Puede comunicarse con la Línea de Ayuda Nacional de SAMHSA llamando al 1-800-662-4357 (gratuita, confidencial, en español o en inglés, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana), o puede acceder a la Línea de Texto para Crisis enviando HELLO al 741741.

(*) Sindy Benavides es la directora ejecutiva fundadora de Aqui: The Accountability Movement. La Dra. Cheryl Aguilar, PhD, LICSW, es una reconocida clínica, investigadora y defensora de la salud mental a nivel nacional, enfocada en la intersección entre la salud mental, la inmigración y la atención culturalmente sensible.

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