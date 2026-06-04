Las 5 laptops con Nvidia RTX Spark que querrás tener en 2026

El mundo de las laptops está a punto de vivir uno de los cambios más importantes de los últimos años. Nvidia presentó oficialmente el chip RTX Spark durante el Computex 2026 y, con él, llegó el anuncio de toda una nueva generación de portátiles que prometen redefinir lo que entendemos por rendimiento, eficiencia y diseño en un equipo ultradelgado.

Lo más emocionante no es solo la tecnología en sí, sino la lista de fabricantes que ya han levantado la mano para sumarse al proyecto. Microsoft, HP, Dell, Asus, MSI y Lenovo son solo algunos de los gigantes que tienen previsto presentar equipos construidos alrededor de este nuevo procesador. Y eso significa que el catálogo de opciones va a ser amplio, variado y, para los más entusiastas del hardware, absolutamente irresistible.

El RTX Spark no es un chip cualquiera. Combina una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA, ofrece hasta 128 GB de memoria unificada y alcanza 1 petaflop de potencia de cómputo para inteligencia artificial. Todo eso encapsulado en dispositivos que rondarán apenas 14 milímetros de grosor. La gran apuesta de Nvidia es demostrar que ya no hace falta elegir entre una laptop delgada y una laptop poderosa.

Las laptops que ya están confirmadas con RTX Spark

Estas son algunas de las laptops más llamativas que llegarán con el nuevo chip de Nvidia:

Microsoft Surface Laptop Ultra

Será uno de los modelos más ambiciosos de la marca. Llegará con una pantalla Mini-LED de 2.000 nits , trackpad háptico y conectividad completa sin sacrificar puertos. Su rendimiento gráfico podría equipararse al de una RTX 5070 para portátiles, lo que lo convierte en una propuesta muy seria para usuarios exigentes.

Será uno de los modelos más ambiciosos de la marca. Llegará con una , trackpad háptico y conectividad completa sin sacrificar puertos. Su rendimiento gráfico podría equipararse al de una RTX 5070 para portátiles, lo que lo convierte en una propuesta muy seria para usuarios exigentes. Asus ProArt P16

Pensado para creativos y profesionales, este equipo apostará por una pantalla táctil OLED de 16 pulgadas a 120 Hz y opciones de hasta 128 GB de RAM LPDDR5X, además de SSD de hasta 2 TB. Es una laptop que apunta directo a edición, diseño y trabajo pesado.

Pensado para creativos y profesionales, este equipo apostará por una y opciones de hasta 128 GB de RAM LPDDR5X, además de SSD de hasta 2 TB. Es una laptop que apunta directo a edición, diseño y trabajo pesado. MSI Prestige N16

MSI quiere mover ficha en el terreno premium con un convertible 2 en 1 que integrará pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución UHD y más de 1.000 nits de brillo pico . Es una propuesta elegante, potente y bastante llamativa para quienes buscan movilidad sin renunciar a una buena experiencia visual.

MSI quiere mover ficha en el terreno premium con un convertible 2 en 1 que integrará pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución UHD y más de . Es una propuesta elegante, potente y bastante llamativa para quienes buscan movilidad sin renunciar a una buena experiencia visual. Dell XPS 16

Dell mantendrá el diseño clásico de la familia XPS, pero ahora con la fuerza del RTX Spark. Incluirá tres puertos USB-C, HDMI, lector de tarjetas SD y jack de audio , así que también está pensado para quienes necesitan versatilidad real en el día a día.

Dell mantendrá el diseño clásico de la familia XPS, pero ahora con la fuerza del RTX Spark. Incluirá , así que también está pensado para quienes necesitan versatilidad real en el día a día. HP OmniBook Ultra 16

HP se sube a esta ola con un portátil ultradelgado que promete ser uno de los más finos del grupo. Además, llegará con entornos de desarrollo de código abierto optimizados de fábrica, algo que puede llamar bastante la atención entre desarrolladores y usuarios técnicos.

Por qué el RTX Spark cambia las reglas del juego

Durante años, la industria de los portátiles vivió atrapada en una contradicción molesta. Los equipos delgados y con buena autonomía no podían mover videojuegos exigentes ni aplicaciones de IA pesadas. Los equipos potentes eran gruesos, calientes y se descargaban antes de terminar la jornada. RTX Spark ataca directamente ese problema.

La clave está en la colaboración entre Nvidia y MediaTek, donde cada uno aportó lo mejor de su ecosistema. MediaTek trajo su experiencia en gestión energética y fabricación eficiente de la mano de TSMC, mientras que Nvidia puso sobre la mesa la arquitectura Blackwell y todo su ecosistema de IA y gráficos. El resultado es un chip que, según ambas compañías, puede mover juegos en resolución 1440p por encima de los 100 fotogramas por segundo, algo que hasta ahora era territorio exclusivo de laptops gaming voluminosas.

Para los creadores de contenido, la IA local es quizás el punto más atractivo. El RTX Spark puede ejecutar agentes de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, sin depender de la nube, lo que se traduce en mayor privacidad y en tareas de generación o edición que responden más rápido.

Cuándo llegan y qué esperar de los precios

La primera ola de portátiles equipados con RTX Spark llegará a las tiendas en el otoño de 2026. A los fabricantes ya mencionados se sumarán más adelante Acer y Gigabyte, lo que amplía todavía más el abanico de opciones disponibles para distintos bolsillos y necesidades.

Los precios siguen siendo una incógnita oficial, aunque Nvidia ha confirmado que existirán versiones con diferentes configuraciones de memoria, algunas desde 16 GB, lo que sugiere que no todos los equipos apuntarán exclusivamente al segmento premium. Lo que sí parece claro es que este nuevo ecosistema de laptops va a sacudir el mercado con fuerza y que los próximos meses serán muy interesantes para cualquier persona que esté pensando en renovar su equipo.

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