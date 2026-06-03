El Nvidia RTX Spark podría ser el anuncio más importante para las portátiles con Windows en más de una década

Hay momentos en la industria tecnológica que simplemente dividen el tiempo en un antes y un después. El lanzamiento del Nvidia RTX Spark en el marco de Computex 2026 tiene toda la pinta de ser uno de esos momentos, y si todo sale como promete, el mercado de las laptops jamás volverá a ser el mismo.

Durante años, los usuarios de Windows cargaron con una espina que nunca terminó de doler del todo, pero que ahí estaba. Cada vez que alguien compraba una MacBook, la justificación era casi siempre la misma: mejor autonomía, mejor integración entre hardware y software, y un rendimiento sorprendentemente sólido para un equipo tan delgado. Con el RTX Spark, Nvidia acaba de levantar la mano y decir que eso se terminó.

Un superchip de un petaflop que cambia las reglas del juego

Lo que Nvidia presentó en Computex 2026 no es simplemente un chip nuevo. Es una apuesta total por redefinir lo que puede hacer una laptop con Windows. El RTX Spark integra una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos de arquitectura ARM, una GPU de la generación Blackwell con 6.144 núcleos CUDA y Tensor Cores de quinta generación con precisión FP4, todo conectado mediante la tecnología de interconexión NVLink-C2C. El resultado es un sistema capaz de alcanzar un petaflop de rendimiento de inteligencia artificial, fabricado en el proceso de 3 nanómetros de TSMC.

Y si ese número suena a ciencia ficción, los casos de uso concretos lo hacen aún más impresionante. Con RTX Spark, una laptop puede editar video en 12K 4:2:2, ejecutar modelos de lenguaje de 120 mil millones de parámetros de forma local con hasta un millón de tokens de contexto, generar videos de IA en 4K y correr juegos AAA en resolución 1440p por encima de los 100 fotogramas por segundo con trazado de rayos y DLSS activo. Todo esto, en un equipo que puede llegar a pesar apenas 1,3 kilogramos y tener solo 14 milímetros de grosor.

Para ponerlo en perspectiva, el MacBook Pro de 14 pulgadas tiene 15 milímetros de grosor y pesa 1,55 kg. Las nuevas laptops con RTX Spark, entonces, podrían ser más delgadas y más livianas que un MacBook Pro, pero con la potencia gráfica de una RTX 5070 para laptops integrada en el mismo chip.

La batalla por las laptops se pone más interesante que nunca

Esta no es solo una historia sobre Nvidia. Es la historia de un ecosistema completo que finalmente se pone a la altura del desafío que Apple plantó con sus chips de la serie M hace ya varios años. Porque cuando Apple presentó el M1 en 2020, quedó claro que la arquitectura ARM podía hacer cosas que el mundo del PC ni siquiera se imaginaba entonces. Laptops ultradelgadas con autonomía de un día entero y un rendimiento brutal para tareas creativas. Eso era el dominio exclusivo de Apple, y nadie en el ecosistema Windows había podido responder de verdad hasta ahora.

Nvidia llega a este espacio con un historial que le da credibilidad inmediata. La compañía es sinónimo de potencia gráfica y procesamiento de IA, dos pilares que hoy definen qué tan útil puede ser una computadora portátil para editores de video, diseñadores, desarrolladores y gamers. La colaboración con Microsoft para optimizar la ejecución de agentes de IA locales en Windows añade otra capa de relevancia a este anuncio, porque apunta directamente a cómo usamos las computadoras en 2026. Ya no se trata solo de cuántos frames por segundo puede correr un juego; se trata de qué tan bien puede trabajar tu máquina mientras tú haces otra cosa.

Además, la asociación técnica con MediaTek para el diseño de la CPU marca un punto de quiebre importante. El monopolio que Qualcomm había construido en el segmento de PCs con Windows y arquitectura ARM se empieza a resquebrajar, y eso significa más competencia, más opciones y, eventualmente, mejores precios para el usuario final.

Asus, Dell, Microsoft Surface y más ya están a bordo

Una de las mejores señales de que esto va en serio es ver quién ya confirmó soporte para la plataforma. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI ya tienen equipos RTX Spark en camino, disponibles para el otoño de 2026, mientras que Acer y Gigabyte se suman poco después con sus propias propuestas. La variedad de fabricantes es clave, porque garantiza que el usuario va a tener opciones en distintos rangos de precio y formato, algo que Apple simplemente no puede ofrecer.

En el caso concreto de ASUS, por ejemplo, los modelos ProArt P14 y P16 ya están diseñados para ir de frente contra los MacBook Pro, con pantallas OLED 4K, más puertos y un diseño que busca superar al de Apple en varios frentes. El Surface Laptop Ultra de Microsoft y el Dell XPS 16 también estarán entre los primeros en llegar con este chip, lo que sugiere que los fabricantes más importantes del mundo ya apostaron con fuerza por esta plataforma.

Más de 100 proveedores de software de Windows ya confirmaron soporte para RTX Spark, entre ellos Adobe, Blackmagic Design, Blender, CapCut, Riot Games y Xbox. Que el ecosistema de aplicaciones esté listo desde el principio es justamente lo que le faltó a otros intentos previos de llevar Windows a ARM de forma masiva. Esta vez la historia parece diferente.

Nvidia RTX Spark no es simplemente un chip nuevo para laptops. Es la respuesta más seria que ha dado el mundo del PC a la revolución que Apple inició hace seis años, y todo indica que esta vez tiene lo que hace falta para estar a la altura del desafío. La guerra por las laptops acaba de ponerse mucho más interesante.

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