Murió José Sanfilippo, campeón con la selección de Argentina y leyenda de San Lorenzo

El fútbol argentino está de luto. José Francisco Sanfilippo, uno de los delanteros más destacados de su generación y máximo goleador de San Lorenzo, falleció este jueves en Buenos Aires a los 91 años.

La noticia fue confirmada por el propio club azulgrana a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde despidió a una de las figuras más emblemáticas de su identidad deportiva.

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones”, informó el club argentino en un mensaje difundido en redes sociales.

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo.



Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones.



Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 4, 2026

El goleador que marcó una época en San Lorenzo

Con un total de 205 goles oficiales, Sanfilippo continúa siendo el máximo anotador de la historia de San Lorenzo, una marca que lo mantiene entre los nombres más importantes del club.

Conocido popularmente como el “Nene”, debutó con el conjunto azulgrana en 1953 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato argentino.

Su capacidad goleadora quedó reflejada entre 1958 y 1961, periodo en el que terminó como máximo artillero del torneo durante cuatro temporadas consecutivas. Su mejor campaña llegó en 1960, cuando registró 34 anotaciones en 40 partidos.

Además, fue pieza fundamental en los títulos de la Primera División argentina conquistados por San Lorenzo en 1959 y posteriormente en dos ocasiones durante 1972.

Su legado con la selección argentina

Nacido el 4 de febrero de 1935 en Buenos Aires, Sanfilippo también dejó una huella importante con la selección argentina.

Formó parte del plantel que conquistó el Campeonato Sudamericano de 1957, uno de los grandes éxitos de la Albiceleste en aquella época. Dos años después también consiguió el subcampeonato continental.

A nivel internacional disputó las Copas del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962, torneos en los que Argentina no logró superar la primera fase.

Durante su etapa con la camiseta albiceleste acumuló 29 partidos y 18 goles, cifras que reflejan su impacto ofensivo en el combinado nacional.

#ProfundoDolor Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo de Almagro que dejó su huella en la Selección Argentina.



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Boca Juniors, Brasil y su regreso al club de sus amores

Tras una década defendiendo los colores de San Lorenzo, el atacante tuvo un breve paso por Boca Juniors, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 1963.

Aquel equipo xeneize cayó ante el Santos liderado por Pelé, en una de las finales más recordadas de la época.

Posteriormente desarrolló una etapa internacional en Nacional de Uruguay y en los clubes brasileños Bangu y Bahia, donde conquistó los campeonatos estaduales de Bahía en 1970 y 1971.

Su carrera terminó donde todo comenzó: en San Lorenzo, club al que regresó en 1972 para cerrar su trayectoria profesional.

De los estadios a los medios de comunicación

Una vez retirado de las canchas, José Sanfilippo tuvo una breve experiencia como entrenador de Vélez Sarsfield antes de iniciar una extensa carrera en los medios de comunicación.

Durante años se desempeñó como comentarista deportivo y panelista, ganando notoriedad por su estilo directo, sus opiniones contundentes y sus constantes debates sobre la actualidad del fútbol argentino.

Con su fallecimiento, el fútbol sudamericano pierde a uno de los delanteros más prolíficos de su generación y a una figura que dejó una marca imborrable en San Lorenzo, la selección argentina y el deporte de su país.

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