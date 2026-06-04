Roberto Tapia, renovado y con música nueva

Roberto Tapia está celebrando que su nuevo disco ha tenido un buen recibimiento y que esta vez las cosas están funcionando como él quiere.

“Pues, la verdad es que estamos muy motivados todos trabajando juntos”, dijo Tapia en relación a la colaboración entre su nueva casa editora y su equipo de trabajo. “La nueva empresa discográfica está enfocada cien por ciento en el proyecto mío”.

El área del cantante sinaloense, especifica, es la música norteña, de banda y ocasionalmente el mariachi. Su nuevo disco se llama “Que siga la mata dando”, y es una especie de “todo sobre mí” porque la frase que le da nombre al álbum es una de las favoritas del intérprete.

“Es una forma de expresión de ‘no te rindas’, de darle para adelante muy a mi manera”, dijo. “Y es un tema que escribí apenas hace un par de meses con esa intención de motivar a todo el mundo, no nada más a las nuevas generaciones, sino a todo el público en general, que luchen”.

El énfasis que Roberto hace en su nueva casa disquera no tiene nada que ver con una mala racha o con una mala relación con su empresa anterior, recalcó. Más bien tiene que ver con la emoción de estrenar nuevos promotores de su música y a lo exitoso que fue su disco anterior, el primero que hizo con su nueva casa de grabación, que se llamó “El regreso de Roberto Tapia”, y que se estrenó en 2025.

El álbum, como todos los de Roberto, tiene canciones de amor, de desamor y corridos que narran hazañas de reconocidos narcos en México, un género bastante difundido en ese país y de hecho, con el que Roberto se dio a conocer cuando comenzó su carrera. Eso y haberse criado en uno de los estados con más actividad relacionada con el narco del país son sus razones para seguir grabando este tipo de canciones.

“Yo crecí en Culiacán, y el corrido es algo que uno escucha desde niño”, dijo. “Entonces, contar historias reales es algo que a mí siempre me ha gustado; a muchos les gusta, a otros no les gusta, pero al final de cuentas tengo un público que inició apoyando mi carrera con ese tipo de corridos y seguimos dándole ese contenido a ese público fiel que tengo”.

En otras palabras, su público manda y “al público lo que pida”.

En este disco, Roberto escribió los temas “Las palabras del Mochomo”, dedicado a Alfredo Beltrán Leyva, conocido en el mundo del narco como “El Mochomo”, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva. También “El Popeye”, que narra la historia de un personaje que logró generar “millones de verdes” —dólares— y que empezó desde abajo, “Las cosas no andan bien”, y “El Señor”.

Las historias están inspiradas en hecho reales y en situaciones “que todo el mundo conoce”.

“Viviendo en Culiacán te das cuenta de todo”, dijo. “De lo que platica la gente, de lo que te toca ver, de lo que te toca vivir, entonces vas agarrando un poco de todo”.

El desamor también tiene una presencia importante en la música de Roberto, y muchos de estos temas son con los que ha podido establecer una conexión con su público. Hablan de vivencias o de alguna crisis en un momento de su vida. Entre los más reconocidos están “Caminos diferentes”, “No fue fácil” y “Mirando al cielo”.

Actualmente su corazón está bien, nadie lo ha lastimado.

“Mi corazón siempre está muy bien, siempre se encuentra muy bien”, dijo. “Yo siempre estoy bien de amores”.